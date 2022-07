Maribel Verdú confiesa haber sido víctima de una agresión por parte de uno de sus compañeros

Si hay una persona que no tiene reparo alguno en hablar sobre algunos temas, por muy complicados que sean, es Maribel Verdú. Siempre que ha tenido oportunidad y de manera pública, la actriz ha demostrado el lado más oscuro del ámbito cinematográfico. Una cara que otras intérpretes no dejan ver al mundo por miedo, y que ahora, con una trayectoria profesional impecable, la intérprete de El laberinto del fauno ha dejado totalmente descubierta.

En la última ocasión, la artista se ha sentado frente a Mercedes Milá en Milá vs. Milá para llevar a cabo la que probablemente ha sido una de las entrevistas más duras de su vida. Y no es para menos, ya que, haciendo gala de su rotundidad, la presentadora quiso ahondar sobre el asunto que gira en torno a los abusos y agresiones, los cuales Maribel había experimentado concretamente en el rodaje de La estanquera de Vallecas.

La película en cuestión, estrenada en 1987, estaba dirigida por Eloy de la Iglesia, aunque también contaba con la presencia en el reparto de José Luis Manzano, a quien parecía no haber sentado tan bien que Verdú fuera su compañera: “Qué mal me llevé con ese actor, fue terrible. Él había sido novio de Eloy y se puso muy celoso porque Eloy me adoptó y no pudo soportarlo”, comenzaba diciendo. Pero las explicaciones de la madrileña no quedaban ahí, y también admitía haber sufrido un abuso de poder por parte del intérprete: “Me trató muy mal. Físicamente me agredía porque claro, eran los atracadores, y se aprovechaba de las situaciones para hacerme realmente daño. Lo pasé muy mal, en ese rodaje me salvó Eloy, que era un ser maravilloso, y Emma Penella”, contaba, bajo la atenta mirada de la que fuera maestra de ceremonias de Gran Hermano.

Aún así, de esta última sí que guarda un buen recuerdo pese a haber coincidido con ellos en un momento un tanto negativo: “No sabes la fiesta de cumpleaños que me hizo, qué bonita era Emma. En ese rodaje cumplí 16 años. Yo venía de rodar El año de las luces con Fernando Trueba y 27 horas con Montxo Armendáriz”, revelaba, para después hacer balance sobre todo lo que ha vivido para ser quien es a día de hoy: “Lo he vivido todo antes en el cine que en la vida, empecé con 13 años. Ahora mismo creo que no me hubiera atrevido a hacer la mitad de las cosas que he hecho en el pasado porque ahora no lo admitiría. O sea, si tú me vas a ver las tetas y el culo, quiero que a Resines se le vea también todo. O a Jorge Sanz o a Coronado, por decirte los tres actores con los que más he trabajado”, decía, visiblemente entristecida. Un relato que mucho tiene que ver con el que ya pronunció en Lo de Évole, donde comentó que había “pasado algo muy fuerte” en su pasado, cuando era incluso menor, por lo que tuvo que “denunciar y poner juicio”.