Definitivamente es el año de Mario Casas. El actor no para de protagonizar nuevos proyectos. Saborea la buena acogida y el éxito que está cosechando gracias a su papel en ‘El inocente’, con su reciente Premio Goya bajo el brazo. En la ficción de Netflix vuelve a actuar como eje vertebrador de una historia que no dejará a nadie indiferente. Allí comparte guion con José Coronado. Son muchos los paralelismos y no tantas las diferencias entre uno y otro, pero si hay algo claro es que ambos son dos de los estandartes de la generación de oro del cine español.

Los dos vuelven a cruzar sus caminos, tal y como hicieron hace tres años en la película ‘Contratiempo’, muy aplaudida por la crítica. Uno sopla las velas de su 35 cumpleaños el próximo mes y otro llegará a los 64 en agosto pero ambos están en forma. No hablamos de físico, que les sobra, sino en lo que a su trabajo se refiere. Elegantes, con gancho y mucha presencia en pantalla, se habla de ellos como la ‘pareja’ de moda del cine español.

Mario Casas viene de ganar un Goya gracias a su papel en ‘No Matarás’, la película que se puede ver en Netflix. Es su primer ‘cabezón’ y durante su discurso se acordó de todos aquellos que le han apoyado incluso cuando venían mal dadas: «El público siempre me ha llevado de la mano. Soy un actor que empezó en la tele y que ha hecho mucho cine comercial, que seguiré haciendo. Y todo me lo ha permitido el apoyo del público». Por su parte, José Coronado consiguió el galardón en 2011 gracias a su papel como Mejor Actor Protagonista por ‘No habrá paz para los malvados’.

A nivel ‘beauty’, los dos comparten reunir estándares de belleza para ser considerados dos de los actores con mayor sex appeal. José Coronado es todo un icono para las generaciones más adultas, mientras que Mario Casas es lo propio para las más jóvenes. Dos sex appeal con características diferentes pero tan imponentes como elegantes.

A nivel humano también ganan muchos adeptos. El gallego es introvertido pero suele tener un gran magnetismo con su público. En el caso del veterano actor madrileño, son varias las décadas que lleva ganándose el aplauso mayoritario. Y ya no solo por su actuación en cine y televisión sino por predicar con el ejemplo, como cuando accedió a vacunarse con las polémicas dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. El intérprete animó a todos a vacunarse y no dejarse guiar por habladurías: «Fiémonos de nuestra sanidad, que es una de las mejores del mundo. ¿Qué queremos, un efectito secundario y seguir vivos o irnos al otro barrio?», comentó después de recibir la inyección.

Mario Casas y José Coronado. José Coronado y Mario Casas. Un dueto que ha otorgado grandes alegrías al cine español y que están en un momento dulce. Dos premios Goya que hacen más grande nuestro séptimo arte. Un momento… ¿quién es ‘El Inocente’ en esta historia?