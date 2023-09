María Teresa Campos: todos a los que deja huérfanos más allá de sus hijas

María Teresa Campos ha fallecido a los 82 años y gran parte de su vida la ha dedicado a los medios de comunicación. Ha tenido tiempo de trabajar con grandes profesionales, por ejemplo formó equipo con el mítico Jesús Hermida. Sin embargo, pasará a la historia por haber sido la madrina televisiva de rostros tan conocidos como Rocío Carrasco. Estuvieron juntas en Día a Día. La matriarca de las Campos era íntima amiga de Rocío Jurado, pero nunca contrató a su hija por favoritismo. Simplemente se dio cuenta de que tenía potencial y le invitó a hacer una sección en su programa.

Rocío Carrasco guarda un recuerdo muy dulce de María Teresa, por eso está tan afectada después de su triste muerte. Fue una de las primeras en llegar al hospital universitario Fundación Jiménez Díaz, donde ingresó la presentadora el pasado 3 de septiembre. Campos le dio la mano tras el adiós de Rocío Jurado y Rociíto no pensaba dejarla sola en unos momentos tan delicados. Terelu Campos ha explicado que su madre llegó al centro médico consciente, por eso llamó a todas las personas que eran importantes para ella. Entre estas personas está Belén Rodríguez, quien curiosamente también empezó a trabajar en los medios gracias a la abuela de Alejandra Rubio.

Terelu Campos con Rocío Carrasco / GTRES

Belén Rodríguez ha estado unos meses sin hablar con Terelu Campos porque considera que no se ha portado bien con ella. Terelu cree que Belén traicionó a María Teresa llamando a la prensa durante una de las últimas comidas que organizó. Era una reunión muy polémica porque invitó a Alejandra Rubio y también fue Kiko Hernández, que son grandes rivales. El conflicto llegó demasiado lejos y Belén decidió romper su vínculo con la familia Campos, pero cambió de opinión cuando descubrió que María Teresa estaba ingresada.

María Teresa Campos durante un evento en Sevilla / Gtres

Belén Rodríguez y Rocío Carrasco tienen algo en común

Tanto Belén Rodríguez como Rocío Carrasco son grandes profesionales y conectan muy bien con el público, independientemente de los sentimientos que generen. Ambas empezaron a trabajar en los medios gracias a María Teresa Campos y por eso se han quedado huérfanas después de su partida. La veterana comunicadora les enseñó todo lo que saben en la actualidad y Belén promete que no lo va a olvidar nunca porque además Teresa también formaba parte de su vida personal.

Belén Rodríguez en una entrevista en el ‘Deluxe’ / Telecinco

«Hay compañeros con los que no conectas, pero María Teresa formaba parte de mi vida y yo formaba parte de la suya. Estábamos mucho tiempo juntas, haciéndola escaleta y en el plató. Yo le acompañaba y estaba con ella hasta el final», comentó en el programa Fiesta. «Después quedábamos para ver Gran Hermano juntas en mi casa o en la suya y lo comentábamos», añade.

Belén Rodríguez es muy amiga de Rocío Carrasco y ambas coinciden en lo mismo. María Teresa fue enormemente generosa con ellas. La última vez que Rocío trabajó con la presentadora fue en Canal Sur, en un programa llamado Nacidas para cantar. El objetivo de este espacio era encontrar a una sustituta para Rocío Jurado, sin duda una misión muy ambiciosa que Rociíto quiso supervisar en primera persona.

Víctor Sandoval alcanzó el éxito gracias a María Teresa Campos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victor Sandoval (@sandovalizateoficial)



En estos momentos Víctor Sandoval no tiene mucha presencia en los medios de comunicación. A principios de octubre estrenará un documental en Netflix de la mano de La Fábrica de la Tele, pero más allá de eso no tiene ningún proyecto a la vista. Sin embargo, a principios de los 2000 era uno de los grandes comunicadores de la pequeña pantalla, incluso probó suerte en América y se compró una casa al lado de Alejandro Sanz. Todo se lo debe a María Teresa, ella fue la que le dio la primera oportunidad importante en el famoso Día a Día.

Víctor, con un gran sentimiento, se despidió de su compañera y amiga en sus redes sociales. «No he querido poner nada hasta no despedirme de ti. Ver que el tanatorio estaba lleno de tanta gente que te quería se que te hubiera encantado. Buen viaje Teresa, volveremos a vernos. Te quiero muchísimo», escribió exactamente.