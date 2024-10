Nadie está a salvo de ser víctima de un fraude online, y María Pombo lo sabe bien. La conocida influencer ha revelado que ha estado a punto de perder una importante cantidad de dinero debido a un intento de estafa. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, donde reúne a más de tres millones de seguidores. «No os vais a creer lo que me pasó anoche», ha comenzado diciendo la creadora de contenido. «Casi me estafan y me roban lo todo lo que tengo en mi numero de cuenta. Estaba durmiendo a los niños cuando recibí un mensaje de la DGT», ha añadido.

El SMS, en sus propias palabras, informaba a María Pombo de que tenía un «último recordatorio» para abonar una «multa pendiente de pago» de la Dirección General de Tráfico antes de que aumente la cantidad de la sanción. «DGT: Último recordatorio antes del aumento de su multa pendiente de pago. Consulta tú (sic) expediente», rezaba el mensaje de móvil SMS. Además, el texto continuaba ofreciendo al receptor que hiciera click en un enlace web para consultar el estado de la supuesta sanción y proceder con el pago. URL a la que Pombo accedió porque, pese a ser consciente de este tipo de fraudes, «justo estoy esperando que me llegue una multa. Pensé ‘¡Fenomenal!’, y la pagué. Metí todos mis datos e inmediatamente después esta página me redirigió a la de mi entidad bancaria. El cargo era de 47, 75 euros. Ahí me alerté», ha contado.

Stories de Instagram de María Pombo. (Foto: Gtres)

Tras este cargo y mientras intentaba ponerse en contacto con su banco para cancelar la tarjeta asociada a la cuenta bancaria en cuestión, María comenzó a recibir mensajes que la alertaban de más cargos en cantidades superiores a ya citada. «Cuando me di cuenta de lo que había hecho llamé al banco pero fue desesperante porque de primeras hablas con una máquina. Pasé muchísimo miedo, quería llorar. Cuando conseguí hablar con el banco me dijeron que la tarjeta ya estaba cancelada y que los esatafadores no iban a poder hacer ningún otro movimiento», explica María.

La influencer ha relatado la anécdota con un toque de humor, tratando de quitarle peso a la experiencia, aunque bien es cierto que tras sus palabras hay una clara intención preventiva. María Pombo ha sido enfática en advertir a sus seguidores sobre los riesgos de este tipo de fraudes. Con su experiencia personal, la joven busca que otros no caigan en la misma trampa. «Por favor, aprender de mí y no dejéis jamás ningún dato si os llega cualquier mensaje», ha concluído la madrileña.

María Pombo no ha sido la única

La DGT ha advertido desde su perfil de X (antes Twitter), en varias ocasiones, sobre estos mensajes fraudulentos con los que «los ciberdelincuentes del #phishing vuelven a la carga». Recientemente, el organismo dependiente del Ministerio del Interior, compartió distintas imágenes de mensajes fraudulentos similares al que circula en la actualidad, como el SMS fraudulento que recibió María Pombo. Además, la DGT recalcó que las sanciones de tráfico solo se notifican por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial, un «buzón electrónico» en el que cualquier ciudadano puede registrarse para recibir sus notificaciones telemáticas.

Los ciberdelincuentes del #phishing vuelven a la carga con más mensajes fraudulentos. No, la #DGT no está enviando SMS a nadie para reclamar el pago de multas. Solo se notifican sanciones vía correo postal o a través de la #DEV (si estás dado de alta). #NoPiques #EsUnFraude pic.twitter.com/ZB4JLNjP1F — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) June 20, 2024

Sea como fuere, lo cierto es que María Pombo no ha sido el único rostro conocido víctima de esta estafa online. Esta misma semana, Jesús Ortiz, el padre de la Reina Letizia, ha denunciado públicamente haber sufrido lo mismo.