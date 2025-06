María Pombo saca las uñas por Alice Campello tras las amenazas de las que ha sido víctima

Después de que Álvaro Morata fallara el penalti decisivo de la semifinal de la UEFA Nations League que terminó con la derrota de España, el futbolista y su familia han recibido constantes amenazas de muerte e insultos a través de la red. Alice Campello, su mujer, advirtió de que tomarían acciones legales y, hace tan sólo unas horas, ha salido a la luz que han detenido a un joven de 19 años en Málaga como presunto autor de estas amenazas. Una noticia que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en generar todo tipo de reacciones, tanto por parte de los internautas como de rostros conocidos.

María Pombo, ex pareja de Morata, ya mostró todo su apoyo al matrimonio cuando se conoció el contenido de los mensajes que estaban recibiendo y, ahora, al salir a la luz la detención del supuesto culpable, la influencer no ha dudado en mostrarse satisfecha. «No sé si llegará a algo, pero por lo menos el susto se lo lleva y seguramente la próxima vez se lo piense dos veces», comenzaba a decir durante la premier de Jurassic World: El Renacer.

«Yo he denunciado muchas veces que no ha llegado a nada. Pero también es verdad que no eran amenazas como la que ha sufrido ella. […] Me parece que el susto debe ser grande. Pero bueno, lo mío nunca ha llegado a nada más. Es verdad que no he tenido la mala suerte de recibir una amenaza de ese calibre. Pero me alegro mucho que la justicia haya funcionado», concluía. ¡Dale al play para verlo!

Las otras veces que María ha brindado su apoyo a Alice Campello

No es la primera vez que María Pombo saca las uñas para defender a la familia de su ex pareja. A principios del mes de junio, durante la fiesta del 10º aniversario de Netflix España, la creadora de contenido expresó que le parecía una auténtica «barbaridad» las amenazas que estaban recibiendo y les animaba a denunciarlo. Además, proponía una solución para terminar con este tipo de casos en la red. «Yo creo que la única solución es que las cuentas estuvieran vinculadas a un DNI y pudieras denunciar con nombres y apellidos a esa persona. Y así decir que dicha persona te está amenazando de muerte y presentarte en comisaría. Es que me parece tan básico como eso. Si tienes un DNI vinculado, también sabes que no hay menores de edad y sabes que estás protegido de alguna manera. Es algo en lo que vamos muy retrasados», comentaba.