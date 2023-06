María Pedraza, desolada en el entierro de su padre

La actriz María Pedraza está atravesando un complicado momento. Su padre, Miguel Pedraza, acaba de fallecer, aunque de momento no han trascendido los detalles relacionados a esta dura pérdida. Pese a que la intérprete no se ha pronunciado sobre este tema, lo cierto es que en los últimos días ha dado algunas pistas en sus redes sociales de que algo no iba bien en su vida.

Ahora por fin hemos podido saber que la que fuera protagonista de Élite, acaba de perder a su progenitor. Este digital ha tenido acceso a unas imágenes de la intérprete en compañía de algunos de sus seres queridos, en la despedida a su padre. María Pedraza estuvo apoyada por familiares y amigos -entre los que se encontraba el actor Juanjo Almeida- en el entierro de su padre, que tuvo lugar hace unos días. Vestida de manera casual, la actriz apenas pudo contener las lágrimas en esta difícil jornada.

Los últimos tiempos han sido algo convulsos para María Pedraza. Hace algunos meses se conocía la ruptura de la actriz y Álex González tras dos años juntos, a pesar de que ninguna de las partes se pronunció sobre su separación. No obstante, a mediados del mes de abril saltaba la noticia de un nuevo romance para la intérprete, que ha recuperado la ilusión junto a Víctor López, un conocido piloto de motociclismo, amigo de Miguel Herrán.

Una feliz noticia

A pesar de que la muerte de su padre ha sido un varapalo para la actriz, María Pedraza también acaba de recibir una buena noticia. Su hermana Celia va a convertirse en madre junto a Miguel Herrán, que ha confirmado a través de sus redes sociales que la pareja espera su primer hijo junta: «Bueno… Poco más puedo decir. Las imágenes hablan por sí solas… Esta es mi familia. Y es lo que más quiero en este mundo. @celiapedraza_ me ha hecho el mayor regalo de mi vida… Vamos a ser padres. Todavía no sabemos nada, solo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar», ha escrito el actor en su perfil oficial, junto a la imagen de una ecografía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Herrán (@miguel.g.herran)

Una noticia con la que la pareja deja claro que su relación va viento en popa y está cada vez más afianzada. Lo que no se sabe todavía es cuándo nacerá el bebé y tampoco han dado detalles sobre si se trata de un niño o una niña y los nombres que tienen pensados. Habrá que esperar a que la pareja ofrezca más información al respecto, pero de lo que no cabe duda es de que se trata de una gran alegría para la familia tras estos momentos complicados.