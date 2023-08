El pasado 23 de junio, Sálvame emitió su último programa tras 14 años en antena. Un inesperado final que ha provocado que los colaboradores del espacio busquen un plan b tras este desenlace. Mientras María Patiño sigue siendo la conductora principal de Socialité, el resto está buscando hacerse un nuevo hueco en la pequeña pantalla, como es el caso de Jorge Javier Vázquez, que presentará de cara a la próxima temporada un nuevo formato de entrevistas, Cuentos chinos.

Antes de que el espacio de la cadena de Fuencarral fuera eliminado de la parrilla televisiva, también formó parte de él Carlota Corredera, quien desapareció del mismo en marzo de 2022. Ahora, se ha reinventado y encabeza un podcast llamado Superlativas en el que entrevista a distintos rostros conocidos del papel cuché. Si bien hace un mes Belén Esteban inauguró este proyecto, ahora ha sido María Patiño la protagonista.

María Patiño y Carlota Corredera en una imagen de archivo / Gtres

Durante su aparición, Patiño se ha sincerado con su ex compañera y han recordado cómo afectó a su relación la serie documental de Rocío Carrasco, que, en palabras de la propia Corredera, supuso «una caída de caretas increíble a muchos niveles». Sobre su cambio de opinión sobre la hija de Rocío Jurado, María ha comentado que «no pretendo convencer a nadie, pero no logro entender por qué no se llegan a escuchar, y eso me ha impactado». «Mi avance o mi manera de ir modificando mi idea respecto a Rocío fue tan simple como leer, escuchar, revolverme, autocriticarme. Y, a partir de ahí, cambié de opinión», ha añadido.

María Patiño posando / GTRES

«Te sientes cuestionada y te rebelas porque, ¿quién eres tú, Carlota, para decirme que estoy equivocada? Recuerdo que en ese momento tuve una distancia contigo porque hasta me molestaba tu presencia. Decía: ‘ya viene la lista de la clase’», ha proseguido María Patiño en su relato, sincerándose sobre este asunto que provocó un claro distanciamiento con Corredera. «Me sentía cuestionada por ti y pensaba: ‘¿quién es esta señora para decirme que tengo una educación machista?’. Por eso, a veces, hay que bajar la cabeza y escuchar. Me estaba negando a descubrir algo diferente y, una vez que le descubres, es alucinante lo fácil que es detectarlo todo», ha añadido.

Carlota Corredera en la premiere de una película / Gtres

Por su parte, Carlota Corredera ha sostenido que «hablar de feminismo» le «costó su puesto en Mediaset y en la tele». «A pesar de todo, he ganado. Cuando digo que me ha pasado factura, no quiero que la gente piense que es mejor no dar la cara. No quiero que ese mensaje cale. Voy a seguir buscando todas las ventanas que pueda para seguir haciendo el periodismo que quiero hacer, que es este, no quiero hacer el otro», ha explicado la periodista.

Pese a que Sálvame ya forma parte de la historia televisiva, María ha querido agradecer a la cadena que apostaran por ella, de hecho, es una de las comunicadoras que sigue ligada al holding italiano tras el cese del programa. «Creo que ser profesional es ser consecuente con donde estás y lo que quieres hacer. Sigo vinculada a Mediaset, no tengo nada que reprocharles, me quiero quedar con lo positivo. Los programas se acaban, claro que sí, pero el espíritu de este programa no se ha muerto. Y eso no significa que vaya a volver», ha sentenciado durante su visita.