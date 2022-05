María Jesús Ruiz, ¿embarazada de su primer hijo junto a su novio Curro?

Actualmente, María Jesús Ruiz disfruta de una vida discreta que comparte felizmente junto a su novio Curro, un jienense dedicado a la comunicación y al marketing al que la unen dos años aproximadamente. Sin embargo, lo cierto es que su relación no ha sido un camino de rosas.

Su romance se vio empañado por diversas polémicas que apuntaban a diferentes infidelidades llevadas a cabo por el propio Curro. Pero ni siquiera esto hizo que María Jesús renunciase a dar una nueva oportunidad al que parece haberse convertido en el hombre de su vida, ya que, pese a enterarse de estas presuntas deslealtades en directo en televisión, ambos decidieron seguir apostando por su amor, el cual parecen haber logrado llevar a buen puerto.

Tanto es así, que ahora les han rodeado los rumores de embarazo, a pesar de que estos han terminado siendo falsos. María Jesús ha resultado ser una de las protagonistas de este domingo tras especularse con que podría estar embarazada. Pero nada más lejos de la realidad. Tras conocer esta información, la exconcursante de Gran Hermano Vip ha hecho uso de sus redes sociales para salir al paso de todo lo comentado y aclarar que, aunque no le importaría darles un hermanito a sus dos hijas, fruto de relaciones anteriores con José María Gil Silgado y Julio Ruz, en este momento no está esperando ningún bebé: “Aclaro por aquí que no estoy embarazada. Si lo estuviera, sería maravilloso, tengo claro que sería con Curro y que ya lo sabríais sin exclusivas. De momento no hay bebé, pero quizá este año, ya avisaremos”, ha escrito junto a un selfi de la pareja tomado a orillas del mar.

Esta aclaración de la andaluza ha llegado después de que Socialité anunciase que podría estar embarazada de dos meses, basándose en el testimonio de una mujer que compartió sala de espera en el médico con ella y que, poco después, se puso en contacto con el citado programa de Telecinco.

“Estábamos en el hospital, en la sala de espera y llegó María Jesús Ruiz con el novio. Cuando le preguntaron en el hospital que qué le pasaba, comentó que estaba embarazada y que tenía muchas molestias”, reconoció la fuente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Jesús Ruiz Garzón (@mariajesusruizg)

No obstante, dispuestos a contrastar la información, el equipo del programa prefirió ponerse en contacto con la protagonista de la historia y verificar si efectivamente estaba embarazada. María Jesús no quiso dar demasiadas declaraciones al respecto, pero sí dio las gracias después de que la felicitasen por la buena nueva: “Muchísimas gracias, pero no voy a hacer ninguna declaración”, dijo al respecto. Minutos después, la modelo volvió a contactar con el espacio para confesar que no podía “confirmar” esta noticia, algo que, según Socialité, podría deberse a que tiene una exclusiva pactada.

Y es que, mientras el programa afirmaba que la de Andújar estaba esperando su tercer hijo, la exmiss ha dado un paso al frente y ha asegurado que todo ha resultado ser falso. De este modo, María Jesús ha terminado aclarando lo sucedido en su perfil de Instagram. Esto, después de que el formato presentado por Nuria Marín explicase que la información también había sido confirmada por uno de los mejores amigos de la televisiva.