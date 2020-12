María Jesús Ruiz encuentra consuelo tras perder la custodia de su hija

Días muy tristes los que está afrontando María Jesús Ruiz. La jienense ha sido informada hace escasas horas de que ha perdido la custodia de la hija que tuvo junto al empresario Julio Ruz. Ambos llevaban años batallando por la patria potestad de la pequeña, pero ahora el juez ha fallado en contra de la colaboradora de televisión al considerar que «la madre trabaja fuera de la provincia». El principal problema es que María Jesús pasa mucho tiempo en Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales en televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Jesús Ruiz Garzón (@mariajesusruizg)

Precisamente, ha sido en televisión donde ha compartido la noticia. La andaluza se derrumbó en ‘Hombres y Mujeres y Viceversa’ al contar esta mala noticia ante un Jesús Vázquez que la escuchaba y que intentaba consolarla: «Es uno de los peores días de mi vida, la verdad. Estoy bastante afectada y esto es algo que me ha partido el alma. Es un poco delicado el tema…», comenzaba diciendo. Después, ha explicado los motivos de esta durísima decisión: «Estábamos esperando…Hubo un fallo por la guardia y custodia de mi hija menor, que tiene tres años y medio, que desde que nació ha estado conmigo y con su hermana Alba. El juez ha dictado sentencia y el fallo dice que la guardia y custodia sería para el padre porque su madre trabaja fuera de la provincia».

Por este motivo, María Jesús Ruiz se ha convertido en una de las personas más buscadas por los medios de comunicación que cubren la actualidad social. Las cámaras la han captado a la salida de un compromiso junto a su novio. Curro se ha convertido en bastión de apoyo de la andaluza en este amargo trago. Un mazazo que no esperaba pero para el que ya ha anunciado que va a luchar todo lo que haga falta: «Siempre. Es lo único que te puedo decir. Hay que demostrar que todo lo que se ha dicho no es verdad y hay que mirar por el bienestar de ella», ha comentado.

Durante su intervención en el programa de los tronos, María Jesús Ruiz no pudo evitar hundirse y romper a llorar después de ver cómo un juez le ha arrebatado a una de sus niñas. Tiene una última bala guardada en la recámara: «No voy a parar de luchar y el Tribunal Supremo está dando ahora muchas custodias compartidas. Yo estoy de acuerdo en la igualdad y en que todos tenemos derecho. Por eso también creo que todas las mujeres tienen derecho a desarrollarse como profesionales y como mujeres independientes, que no tengamos que estar pendientes de una pensión para vivir», ha argumentado.

La expareja de Julio Ruz o José María Gil Silgado no entiende la decisión: «Como yo, hay muchísimas mujeres con hijos que tienen que salir a trabajar cada día. Quiero seguir trabajando en televisión, en el teatro y donde yo así lo decida. No quiero perder la convivencia diaria con mi hija por estar trabajando, no me parece justo». Ni Jesús Vázquez ni ella quisieron hablar más de ello para no prolongar el llanto de la colaboradora.