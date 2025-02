Sin duda, este 25 de febrero es un día de lo más importante para Jesús Calleja. El icónico presentador se convertirá en el tercer español en viajar al espacio después de los astronautas Pedro Duque y Miguel López Alegría. Sin embargo, sí que será el primer turista español que viajará con la empresa de turismo espacial del multimillonario Jeff Bezos.

Esta experiencia se realizará en el marco de la grabación de un documental para Amazon Prime y Mediaset. El lanzamiento de la nave, previsto a realizarse desde Texas, tendrá lugar a las 15:45 hora española. Serán Carlos Franganillo y María Casado los presentadores que estarán al frente de un especial de Informativos Telecinco para retransmitir el despegue de Calleja. Aunque esta experiencia sea uno de los sueños del aventurero, su madre, María Jesús, está viviendo esta situación desde el otro lado, desde la angustia y la incertidumbre.

La opinión de María Jesús

«A mi madre se lo dije con mentirijillas. Le dije que era una cosa que había salido, que era todo muy seguro… pero mi madre no es tonta y lo analiza todo. No está contenta con esta aventura, cuando siempre ha estado contenta con todo lo que hago. Está sufriendo. Una vez me dijo que hubiera preferido tener un hijo torero», contó en una ocasión Jesús Calleja.

Con estas declaraciones, realizadas a Diario Sur, el comunicador reveló lo que verdaderamente piensa su progenitora sobre la decisión de que viaje al espacio. Por otro lado, María Jesús indicó que en un principio pensaba que este viaje se trataba de una broma. «Ahora ya me lo creo y él sabe que no quiero… No me queda más remedio que aceptarlo con buena cara, pero por dentro no es así. No me acostumbro a sufrir más y menos a mis años», indicó en El programa de Ana Rosa.

Una madre influencer

Al margen de que a María Jesús no le parezca bien que su hijo emprenda esta aventura, destaca de ella su faceta como influencer. A sus 82 años, reúne más de 20.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Plataforma en la que no sólo comparte cómo es su día a día, sino que también aprovecha este altavoz digital para narrar poemas con mucho cariño y delicadeza.

«Recordando a nuestra casa El Molino cuando teníamos un hermoso santo de agua para poder moler los cereales en un lugar mágico donde nacen mis poemas llenos de sueños», indica en el último post que publicó hace tres días.

Publicación que, como era de esperar, respondió su hijo Jesús. «¡Qué maravilla! Ya no se qué decirte a solo unos días de irme al espacio. Te quiero mucho, mamá», indicó el presentador.