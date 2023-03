María G. de Jaime y Tomás Páramo dan la bienvenida a su tercer hijo

Dos años después del nacimiento de Catalina, María García de Jaime (26) y Tomás Páramo (26) han dado la bienvenida al mundo a su tercer hijo en común, Federico. La pareja de influencers ha confirmado la feliz noticia a través de sus respectivas cuentas de Instagram con una imagen de la mano del pequeño junto un texto en el que se lee su nombre, apellidos y la fecha de su llegada. «Federico Páramo García. 24/03/2023».

Fue en la mañana de este viernes cuando precisamente (y por fin) el empresario de moda compartió con sus más de 360 mil seguidores, una imagen de María en el hospital porque, según desvelada, Federico estaba «llamando a la puerta». Pues cabe recordar que a mediados de esta semana, Páramo anunció que tuvo que acompañar a su pareja al hospital a consecuencia de un fuerte dolor por un cólico nefrítico. «Ojalá hubiese sido el bebé. María sabía que ese dolor no era de parto, pero era tan fuerte que, por un momento, creíamos que podía ser», explicó.

Así, Federico, cuyo nombre anunciaron el pasado 31 de enero tras, en propias palabras de Tomás y María, muchos dolores de cabeza, compartirá habitación de juegos muy pronto Tomy (Tomás), que ya tiene siete años, y a la pequeña Catalina, que cumplirá dos en abril. «Estábamos entre varios nombres y en Navidad llegó la época de vernos con toda nuestra familia y encontrarnos con más votos en contra que a favor, así que otra vez se nos hizo la cabeza un lío y volvimos a darle otras mil vueltas más. Definitivamente se va a llamar Federico», contaron en la citada red social junto a la imagen de una de las ecografías del pequeño.

Fue el pasado mes de septiembre cuando, tras varias semanas de especulaciones, la pareja confirmó que esperaban su tercer hijo en una entrevista para la revista ¡Hola!. «Siempre hemos querido ser familia numerosa. Al principio, fuimos padres muy jóvenes y hubo un impasse de tiempo en el que, primero, teníamos que formarnos, encontrarnos a nosotros mismos, establecer nuestra vida y nuestra familia y, luego, llegó la niña, que fue una alegría tremenda. Ahora, en marzo o principios de abril, ya seremos cinco en casa», anunciaban «ilusionados».

La influencer, que entonces estaba al comienzo del embarazo (13 semanas), contó que estaba siendo «completamente distinto» a los dos anteriores y que el primer trimestre había sido bastante duro por las náuseas, «pero no me puedo quejar porque me encuentro fenomenal. Con tanto trabajo, no paramos y estoy pudiendo hacer todo», expresó.

María García de Jaime y Tomás Páramo son dos de los influencers más reconocidos de nuestro país, además de propietarios de su propia firma de moda con la que rescatan patrones antiguos, Himba. La pareja se conoció cuando cursaban primero de Bachillerato y pasaron de ser amigos -«intimísimos amigos»-, a compañeros de vida. Pues a los nueves meses de empezar a salir, se enteraron de que iba a ser padres. Se casaron el 15 de septiembre de 2019.