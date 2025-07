María del Monte saca las uñas por Isa Pantoja: "La voy a querer siempre"

María del Monte se ha posicionado completamente del lado de Isa Pantoja después de que la joven haya anunciado públicamente que sufre una depresión posparto. Pese a que la llegada al mundo del pequeño Cairo ha sido un motivo de gran felicidad tanto para Pantoja como para su pareja, Asraf Beno, en el fondo se ha convertido en una etapa bastante agridulce. «He vivido un embarazo idílico y ahora me ha azotado la realidad de una manera que no me esperaba», se sinceraba hace unos días en una entrevista concedida a Lecturas.

Y es que Isa lamenta no poder contar con el respaldo de su familia, ya que lleva tiempo sin hablar con su madre y con su hermano. Sin embargo, sí que ha valorado los gestos de cariño recibidos por parte de María del Monte, quien se ha convertido en un apoyo fundamental para ella. «Es la única de mi familia que me escribió al nacer mi hijo», sentenciaba dolida. Declaraciones ante las que la artista se ha posicionado completamente de su lado.

María del Monte habla con los reporteros. (Foto: Gtres)

«No voy a entrar en cosas de esas», alegaba del Monte respecto a los conflictos familiares presentes dentro del clan. «Quiero que sea feliz porque tiene una familia preciosa y no se merece otra cosa», declaraba contundente deseándole lo mejor a la joven. Y respecto a cómo lo está pasando Pantoja durante esta etapa tan complicada que atraviesa con su posparto, la intérprete de Cántame ha procurado mantenerse bastante cauta y no entrar en detalles.

«Es alguien a quien he querido, quiero y voy a querer siempre», concluía ante las preguntas de los reporteros. Sin embargo, ha evitado confirmar o desmentir si ya había podido conocer al segundo hijo de Isa Pi. Al igual que también ha guardado silencio respecto a la intención de Isabel Pantoja de abandonar España y sus problemas con Hacienda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ISA✨ (@isapantojam)

Quien sí ha podido conocer al nuevo integrante de la familia Pantoja ha sido precisamente Anabel, prima de Isa y Kiko Rivera. Por lo visto, la influencer ha aprovechado este fin de semana para desplazarse hasta El Puerto de Santa María y conocer al pequeño. De hecho, ambas han querido inmortalizar en redes sociales este encuentro tan especial, donde ha predominado el amor y la ternura. «Hoy me volví a enamorar», posteaba Anabel junto a una preciosa imagen en la que vemos a su prima sosteniendo al bebé en sus brazos. De hecho, ambas atraviesan juntas la bonita aventura que supone la maternidad, y es que Anabel daba la bienvenida a su primera hija, –Alma–, justo el pasado noviembre. Por tanto, los dos bebés se llevan apenas unos meses de diferencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ISA✨ (@isapantojam)

Además, Albertito, –hijo mayor de Isa Pantoja y fruto de su relación con Alberto Isla–, también ha tenido un papel muy especial en esta reunión. «Hace 11 años me enamoré de él», escribía Anabel junto a una imagen en la que aparece dándole un beso en la mejilla. Buena prueba del gran cariño que le tiene. De ese modo, y pese a las complicadas circunstancias familiares, queda claro que Isa tiene mucha gente a su alrededor que la quiere.