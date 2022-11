Marco Asensio acapara muchos focos actualmente por doble motivo. Por un lado, por ser una de las estrellas de la Selección Española de Fútbol en este Mundial de Qatar que arrancó este domingo. Pero también por su vida privada. En su intimidad tiene un hueco de privilegio su pareja, Sandra Garal. La joven madrileña y el jugador del Real Madrid se comprometieron matrimonialmente el pasado mes de mayo y en 2023 disfrutarán de su boda, un evento que promete ser inolvidable.

Aprovechando un rato libre en la concentración de la Selección, Asensio ha querido relajarse hablando de la chica que le ha robado el corazón por completo y del momento de hacerle la gran pregunta de si se quería casar con él: «Me ha dado el sí quiero. ¿La pedida? Fue una pedida que estuve preparando durante meses porque le dije que nos iban a grabar un documental, que nos pagaban y que nos iban a grabar en casa en según qué cosas que hacíamos en el día a día», comienza diciendo en una entrevista con Radio Marca.

Una treta para despistar a su novia que surtió efecto: «El último día, la última acción que programé era una cena. Yo controlaba todo y les dije que nos dijeran que íbamos a ver un tráiler. En él salía yo haciendo la pedida de mano… si es que soy un romanticón», bromea. Asensio reconoce que se pensó mucho cómo sorprender a su pareja: «Le di al coco». Por último, no tiene problemas en reconocer que la joven se ha convertido en su mejor apoyo: «Le pido consejo y le cuento mis cosas porque siempre está a mi lado cuando estoy bien, mal, triste, cómodo… entonces su opinión para mí es muy importante», zanja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marco Asensio (@marcoasensio10)

Fue el pasado 17 de mayo cuando anunciaron su compromiso en redes sociales con el emotivo vídeo del que hablaba el jugador del Real Madrid en la anterior entrevista: «No importa cuantos caminos nos toque recorrer en la vida, lo importante es que lo haremos siempre juntos. FELICES!!! ❤️💍

M&S🔗».

Fue toda una gran sorpresa para Sandra Garal, que no se esperaba que su futuro marido fuera a tener un detalle tan ilusionante en ese momento: «No me lo esperaba, para nada. Estábamos grabando un documental para Marco y me engañó completamente. Me quedé como en shock, pero sí. Le abracé… ¡Y ya ni sabía dónde estaba el anillo! En ese momento, te quedas en blanco.», dijo en Hola.

La boda se celebrará el próximo verano en Mallorca porque Asensio es de allí y a ella le encanta el mar así que no ha sido nada difícil llegar a un acuerdo. Un bonito broche que tendrá lugar cuando lleven juntos cuatro años. Su romance saltó a la palestra en primavera del 2019. Tan solo tardaron tres meses en presentarse oficialmente como pareja durante la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla.