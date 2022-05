Suenan campanas de boda en el Real Madrid. Marco Asensio y Sandra Garal se han hecho eco de la noticia a través de sus redes sociales, donde han compartido un emotivo vídeo que no ha pasado desapercibido en sus redes sociales y con el que dejan entrever que ha comenzado ya una cuenta atrás cargada de preparativos hasta que ambos lleguen al altar y se den el “sí, quiero” bajo la atenta mirada de sus seres queridos.

Después de haberse deshecho en halagos el uno con el otro en medio de una cena romántica, el jugador se ponía de rodillas para pedir la mano de su novia de manera totalmente inesperada. Un momento que él mismo se ha encargado de plasmar en su cuenta de Instagram, acompañando la emoción del instante y de la etapa que está a punto de comenzar para ambos con unas bonitas palabras: “No importa cuántos caminos nos toque recorrer en la vida, lo importante es que lo haremos juntos. Felices”, escribía.

A juzgar por el corto publicado, Asensio tenía todo preparado para que la pedida fuera perfecta y no hubiera nada que pudiera empañarla. El vídeo en sí parece una escena de un documental que narra con detalle los momentos más personales y los profesionales del deportista, en los cuales ha jugado un papel fundamental la arquitecta al convertirse en su mayor apoyo. Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes han llegado los comentarios de sus compañeros de profesión y de sus más allegados, como es el caso de Thibaut Courtois o Lucas Vázquez, que no han dudado en enviar sus mayores deseos de felicidad a la pareja.

Sandra Garal, la WAG del Madrid que se vestirá de blanco

Para conocer el comienzo de la historia de amor entre Garal y Asensio hace falta mirar al 2018. En ese año fue cuando el futbolista conoció a su novia, y aunque en un primer momento prefirieron llevar su romance en la más absoluta hermeticidad, finalmente en enero de 2019 optaron por pregonar su ilusión a los cuatro vientos con motivo del 23 cumpleaños del joven. Desde ese día, muchas han sido las muestras de cariño que ambos se han dedicado de manera pública, llegando incluso a llevar a cabo una vida en común en la capital.

Pese a que han sido muchos los fans del mallorquín que han acusado a Sandra de estar con él por interés, lo cierto es que la joven ya contaba con una impecable proyección laboral antes de entablar una relación con el deportista. Y es que, Garal es una modelo madrileña de 25 años que, por si fuera poco, también se dedica a la arquitectura y al diseño de interiores, de los cuales se graduó en la Universidad Politécnica de Madrid. Con aficiones previas como el deporte y la poesía, su reciente crecimiento en el universo 2.0 ha hecho que también sea una influencer destacada con más de 200.000 seguidores en Instagram, donde a diario comparte fotos de su ámbito cotidiano.