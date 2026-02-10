Marc Anthony, por alusiones, ha dado un paso al frente en el conflicto de los Beckham. Su nombre salió a la luz desde el primer momento e inclusive antes de que Brooklyn lanzara el comunicado de la ruptura familiar. Antes de que el primogénito de David y Victoria rompiera su silencio, los rumores de la mala relación venían acompañados de un altercado en la boda de Nicola Peltz y el mayor del hijo del futbolista y la diseñadora. ¿El motivo? Una actuación del intérprete de Valió la Pena que se refirió a Victoria como la mujer más guapa de la sala en lugar de a Nicola, pese a ser su gran día.

Marc Anthony rompe su silenció y sentencia a Brooklyn

El pasado 19 de enero, y tras meses de especulaciones, Brooklyn Beckham rompía su silencio para anunciar el fin de su relación con sus padres -además de dejar claro que no iba a dar pie a una reconciliación-. En estas líneas, el joven hizo alusión a Marc Anthony, encargado de cantar en su enlace matrimonial con Nicola. Sin embargo, y según el mayor de los Beckham, se encontró con una escena muy distinta a la esperada y soñada, tanto por su parte como por la de su mujer. «Delante de nuestros 500 invitados de boda, Marc Anthony me llamó al escenario donde, según el programa, iba a tener lugar nuestro baile, pero en su lugar me estaba esperando mi madre. Bailó de forma muy inapropiada conmigo delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en toda mi vida», dijo.

Marc Anthony y David Beckham. (Foto: Gtres)

Tras semanas en las que la primera boda de Brooklyn y Nicola ha sido fuente de noticias -ya que existen muchas contradicciones en el discurso de los jóvenes sobre el día de su sí, quiero-, el ex de Jennifer Lopez ha decidido romper su silencio al respecto y ha dejado clara su postura.

«No tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia. Son una familia maravillosa, de verdad», ha comenzado diciendo. En esta entrevista con The Hollywood Reporter -donde además ha hablado sobre su segunda paternidad con Nadia Ferreira-, el artista ha explicado cuál es su relación actual con el mediático clan y el vínculo que le une a los Beckham más allá de sus años de amistad: «Los conozco desde antes de que naciera los niños. Soy el padrino de Cruz. Tengo una relación muy cercana con ellos».

Brooklyn Beckham y su mujer, Nicola Peltz. (Foto: Gtres)

Finalmente, el intérprete de No Me Ames no ha dudado en contar su versión sobre la boda de Brooklyn y Nicola, a los que ha desmentido categóricamente y ha explicado que el baile nupcial no ocurrió como se ha contado: «Es realmente lamentable cómo se está desarrollando pero, cómo se está contando, dista mucho de la verdad».