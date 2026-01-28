Marc Anthony y Nadia Ferreira se preparan para ampliar su familia. Coincidiendo con el tercer aniversario de su boda, la pareja ha compartido la feliz noticia de que esperan su segundo hijo en común, un momento que ha llenado de alegría a sus seguidores y al círculo cercano de ambos. La modelo paraguaya, que fue finalista de Miss Universo, publicó junto a su esposo una imagen en la que se aprecia su avanzado embarazo, mientras las manos de Marc Anthony y de su hijo Marquito descansan sobre la barriguita, simbolizando la unión y el amor que define a esta familia. «¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor», escribieron, reflejando la emoción que sienten ante la llegada de un nuevo miembro.

La historia de amor entre Marc Anthony y Nadia Ferreira comenzó hace más de una década. Fue en 2016 cuando Nadia, con apenas 16 años, asistió a un concierto del cantante en Paraguay, un encuentro que marcaría el inicio de un vínculo inesperado y duradero. Sin embargo, no fue hasta 2022 cuando sus caminos se cruzaron nuevamente gracias a amigos en común y a la fundación Maestro Cares, cofundada por el artista. Ese reencuentro consolidó un romance que rápidamente se transformó en matrimonio, celebrando su boda el 28 de enero de 2023 en el Pérez Art Museum de Miami, en una ceremonia repleta de rostros conocidos como David Beckham, Maluma, Romeo Santos y Vin Diesel. Apenas quince días después de casarse, anunciaron que serían padres de su primer hijo, Marco Antonio, conocido cariñosamente como Marquito.

Con este segundo embarazo, Marc Anthony suma un octavo hijo a su numerosa familia. A lo largo de los años, el cantante puertorriqueño ha construido una familia extensa y unida. Con Debbie Rosado tuvo a Arianna y adoptó a Chase, el hijo que ella ya tenía cuando se conocieron. Durante su matrimonio con Dayanara Torres llegaron Cristian y Ryan, mientras que con Jennifer López nacieron los mellizos Max y Emme. Finalmente, con Nadia Ferreira llegó Marquito, quien pronto se convertirá en hermano mayor. Marc Anthony ha destacado en múltiples entrevistas la importancia de sus hijos y la manera en que organiza su ajetreada agenda profesional para compartir tiempo con ellos, asegurando que siempre tiene presente su bienestar y orgullo.

Para Nadia Ferreira, este embarazo representa un nuevo capítulo en su vida. Convertirse en madre por primera vez a los 23 años le cambió la perspectiva y la llenó de motivación. Marquito se convirtió en su prioridad, y la modelo ha hablado abiertamente sobre la alegría y la responsabilidad que implica criar a un hijo. Ahora, con la llegada de su segundo bebé, Nadia se prepara para vivir nuevamente la experiencia de la maternidad junto a Marc Anthony, reforzando los lazos familiares y la complicidad que define a esta pareja.

Marc Anthony y Nadia Ferreira durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Más allá de su vida familiar, Marc Anthony sigue consolidando su legado musical y su labor humanitaria. Reconocido por su carrera meteórica y sus cuatro premios Grammy, el cantante combina con éxito su vida profesional con su papel de padre. A lo largo de los años, ha demostrado mantener relaciones cordiales con sus exparejas y un compromiso sólido con la crianza de sus hijos, un equilibrio que pocos artistas logran sostener. La familia, el amor y la unidad son, según el propio Marc, su mayor logro y fuente de inspiración.