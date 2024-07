Mar Torres consigue olvidar a Froilán junto al ex de una conocida ‘influencer’

Aunque Mar Torres tomó la decisión de llevar una vida alejada del ruido mediático, lo cierto es que, de nuevo, su nombre acapara distintos titulares en las últimas horas. ¿El motivo? La que fuera pareja de Froilán ha sido relacionada con un conocido empresario.

Se trata de Benji Aparicio, ex pareja de Laura Matamoros y padre de los dos hijos que tiene en común con la ex concursante de Supervivientes. Mar Torres y Aparicio han estado en Ibiza, enclave VIP durante la temporada estival.

Mar Torres en un evento. (Foto: Gtres)

Juntos en Ibiza

«Aquí vemos a Benji Apario, ex de Laura Matamoros. Me ha enviado estas imágenes un seguidor que coincidió con ellos, con Benji y con Mar Torres en el vuelo Ibiza-Madrid de las 17:35 del día de ayer», ha comenzado explicado Javier Hoyos en su canal de TikTok.

Laura Matamoros, junto a Benji Aparicio. (Foto: Redes Sociales)

«Me cuenta que iban súper acaramelados, que iban dándose besos y que no había dudas de que eran una pareja», ha añadido. «Han mantenido este romance en secreto es que ni si quiera se siguen en las redes sociales porque igual intentaban que no les pillásemos», ha terminado explicando el periodista.

La heredera de los dueños de la empresa El Pozo saltó a la fama tras conocerse su relación con el nieto del Rey Emérito. Después se convirtió en una habitual de las alfombras rojas y distintos eventos, pero siempre optando por la discreción que la ha caracterizado desde que se ha convertido en un rostro conocido en la crónica social de nuestro país. Además, inició una nueva etapa lejos de España para estudiar en Estados Unidos y focalizarse en su formación.

Esta es la primera vez que se relaciona a Benji Aparicio desde que rompiese (hace un año) con Laura Matamoros con una nueva ilusión. Sin embargo, a Torres se le ha relacionado en las últimas semanas con Pablo Salazar, el ex novio de Miri Pérez-Cabrero, tal y como indicaron en Así es la vida, pero ninguno de los protagonistas de esta historia se pronunció.

Mar Torres, en un evento. (Foto: Gtres)

La reacción de Laura Matamoros

Horas después de trascender que Benji y Mar han sido vistos en la isla pitiusa, Laura Matamoros ha compartido un storie cuando menos llamativo. Una reflexión que no ha dudado en compartir con sus seguidores de Instagram. «Es ignorancia no saber distinguir entre lo que necesita demostración y lo que no la necesita», ha publicado. Unas palabras que no se sabe bien a quién van dirigidas.

Laura Matamoros junto a Antonio Revilla. (Foto: Redes sociales)

Por otro lado, la hija de Kiko Matamoros ha compartido la que sería la primera imagen junto a su nueva pareja. Tras varios rumores, Laura Matamoros ha publicado una fotografía junto a Antonio Revilla Sánchez, con quien le están relacionado. «Mis buenos días», ha escrito la hermana de Anita Matamoros en la estampa, confirmando así la buena sintonía que tiene con Revilla.