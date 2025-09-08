Mar Flores se sincera en ‘El Hormiguero’: "Ahora me siento fuerte"

Mar Flores es una de las socialités más conocidas de nuestro país. Hace escasos días conocíamos que había decidido publicar sus memorias. Un libro que ha titulado Mar en calma, donde todo indica que hará un repaso por las vivencias más trascendentales de su vida. Con el fin de promocionar este lanzamiento, que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre bajo el sello de la editorial Esfera, la modelo ha acudido al plató de El hormiguero y se ha sincerado con Pablo Motos.

Como no podía ser de otra manera, el presentador le ha preguntado cuáles son los aspectos más desconocidos que ha abordado en su nuevo proyecto literario. Y ella ha explicado el principal motivo por el que se ha animado a escribir un libro, que no es otro que para poder contar su historia. «Durante años he callado, ahora me siento fuerte y en calma, era el momento para contar la verdad», ha comentado.

Mar Flores en un evento. (Foto: Gtres)

El anuncio de Mar Flores en redes

Mar Flores ha utilizado su perfil público de Instagram para anunciar a sus fans la publicación de sus memorias. Un libro que ha descrito como un auténtico «viaje de recuerdos y emociones» que ha producido desde la tranquilidad y la verdad, tal y como refleja en el título elegido: Mar en calma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mar Flores (@marflores_mar)

Se trata de una lectura en la que podremos descubrir, según sus palabras, «su historia, vivencias y aprendizajes». Una nueva aventura que espera que esté respaldada por sus seguidores y con la que persigue un fin claro: «Que cada página os acerque un poco más a mí y a todo lo que me ha traído hasta aquí», compartía ilusionada.

Pese al vértigo que puede dar publicar tu primer libro, Flores ha explicado en El Hormiguero que está realmente tranquila. Un libro que siente que le debe a sus cinco hijos porque «en España no hay derecho al olvido» y «siguen contando versiones» de su vida. De hecho, ha hecho hincapié en que su hijo mayor «sufrió bullying» durante la etapa escolar. «Y no quiero que sufran lo mismo», ha concluido.

Mar Flores en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

Los hombres de la vida de Mar Flores

El historial amoroso de Mar Flores siempre ha suscitado mucho interés, ha sido blanco de críticas y ha alimentado muchos rumores. Es imposible hablar de su pasado sin referirnos a algunos hombres que han marcado su trayectoria sentimental. Alessandro Lequio y Cayetano Martínez de Irujo fueron novios de la socialité, pero con ellos no tuvo descendencia. Sin embargo, con Carlo Costanzia di Costigliole conoció el amor de madre tras dar a luz a su primogénito, Carlo Costanzia Flores. Con este último, vivió un auténtico infierno que ahora ha relatado en su libro.

.@Mar_MarFlores relata cómo su exmarido Carlo Constanzia secuestró a su hijo Carlo de la guardería y desapareció con él #MarFloresEH pic.twitter.com/VaAFM8rD4L — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2025

Y es que sufrió malos tratos por su parte, sobre todo relacionados con el contexto de aquella época. Una España de hace 30 años en la que lucir minifalda en televisión estaba «mal visto» debido a «los prejuicios de la época». «Me sentí muy mal con 20 años», ha recordado en El Hormiguero sobre el momento en el que fue a denunciar a la comisaría junto con su hermana. «Nos sentimos maltratadas por las propias mujeres, que eran casi más machistas en esa época que los propios hombres», ha lamentado al respecto.

De hecho, ha hablado sobre el durísimo episodio en el que Costanzia llegaba a secuestrar a su hijo durante varias semanas, en las que ella no supo nada de él. Algo que la marcaba para siempre.

Junto al empresario Javier Merino, con el que mantuvo una relación muy dilatada en el tiempo que duró más de una década, Mar volvió a experimentar la maternidad. Este hombre se convirtió en padre de sus cuatro hijos menores, Beltrán, Mauro, Bruno y Darío.

“Hay dos hombres en mi vida a los que les doy las gracias por haberme ayudado a recuperar a Carlo”. @Mar_MarFlores reconoce públicamente el apoyo de Alessandro Lequio y Fernando Fernández Tapia #MarFloresEH pic.twitter.com/1lVsEr1Pb2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2025

En 2016 pusieron punto final a su vínculo sentimental. A finales de ese mismo año, Elías Sacal ocupó su corazón. Durante el tiempo que duró su noviazgo, repleto de idas y venidas, el magnate mexicano desempeñó un papel importante en su vida. Pero sus conquistas no terminan aquí. Hace escasos días salían a la luz unas imágenes de Flores con el belga Nicolás Corrochano que dejaban entrever la buena sintonía con la que disfrutaron de una escapada a Ibiza. Unas instantáneas en actitud cariñosa que no han hecho más que avivar las sospechas de que se trata de su nuevo amigo especial.