Víctor Sandoval, desesperado por encontrar trabajo: "No he nacido para estar debajo de un puente"
Víctor Sandoval ha reconocido en una reciente entrevista que está experimentando "uno de los peores momentos de su vida"
El colaborador ha rechazado formar parte de 'No somos nadie' porque considera que es "una bomba de relojería"
Víctor Sandoval se encuentra viviendo «uno de los peores momentos de su vida». Así lo ha contado él mismo a una conocida revista de nuestro país, a la que ha confesado que «está sin trabajo» y que, por primera vez, «tampoco tiene vistas a tenerlo». «Yo he podido estar sin trabajo un mes, pero sabía que luego venía algo. Ahora no hay nada», comenzaba a decir. Añadía que tampoco tenía ahorros y que él siempre «había vivido al día», algo que complica aún más su situación actual. «Después de Netflix estuve ocho meses sin trabajar esperando arrancar el nuevo proyecto y fui esperando y generando un cúmulo de cosas que hacen que ahora esté la peor situación de mi vida», explicaba.
El colaborador de televisión ha reconocido que «nunca había pensado que podía llegar a estar como está ahora», algo que le ha obligado a reflexionar sobre cómo será su jubilación. Una etapa que no ve con demasiado optimismo. «Creo que en el fondo soy un artista y muchos artistas han acabado mal, como Gracita Morales o Lola Gaos. Nunca lo he pensado y me veo acabando como ellas, pero me da pena porque no he nacido para estar debajo de un puente», señalaba.
Víctor Sandoval en la presentación de ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)
Recientemente, la única oferta que ha recibido ha sido la de No somos nadie, el programa que actualmente está formado por buena parte del elenco de Sálvame. No obstante, Víctor no dudó en rechazar la propuesta laboral que le pusieron sobre la mesa porque la consideraba «toda una bomba de relojería». «Decidí no estar […] Tú a mí ahora me vas a tocar la autoestima y yo te voy a montar un escándalo, te vas a cagar y ni me beneficia a mí, ni beneficia al programa, ni beneficia a ninguno de mis compañeros, porque los comprometo y genera una situación violenta. Yo no puedo estar ahí», explicaba, haciendo hincapié en que principalmente había sido la falta de ilusión y una cuestión de autocuidado las principales razones por las que ha declinado el contrato.
Víctor Sandoval en la presentación de la serie ‘Alaska Revelada’. (Foto: Gtres)
Lydia Lozano es otra de las ausentes en No somos nadie. Y es que la periodista ha regresado a Telecinco tras ser fichada para formar parte de la nueva temporada de ¡De viernes! Víctor ha definido este movimiento laboral, desde su entrevista a Semana, como algo «maravilloso» porque considera que Mediaset «es el sitio de Lydia». Aunque lo cierto es que él también estaría encantado de volver a cruzar las puertas de la cadena de Fuencarral o de cualquier otro canal. «Me veo en Telecinco, en Antena 3, en Televisión Española, en Telemadrid, en Castilla-La Mancha Televisión, en cualquier sitio donde se me valore, en cualquier sitio donde se me quiera y en cualquier sitio donde yo sea feliz», sentenciaba.
Detallando cómo le gustaría que fuera su próximo proyecto profesional, Víctor ha asegurado que le encantaría hacer humor. «Que la gente se ría y se lo pase bien. Sobre temas de sociedad, sobre temas de actualidad, sobre temas de corazón, pero yo no quiero llevar información. Yo quiero entretener», concluía.