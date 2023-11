Muere el mejor amigo de Víctor Sandoval: «Espérame en el cielo»

Víctor Sandoval se ha mostrado devastado en las últimas horas ante la pérdida de uno de los grandes amores de su vida. Así lo ha confirmado él mismo a través de sus redes sociales. Y es que a pesar del gran momento profesional que está viviendo tras la presentación del nuevo docureality de Netflix, ¡Sálvese quien pueda!, en el que está acompañado por otros siete colaboradores de Sálvame y el cual está cosechando grandes éxitos de audiencia, el madrileño ha tenido que hacer un alto en el camino para comunicar la muerte de su perro Nou, al que estaba fuertemente unido.

Víctor Sandoval con Nou / Redes sociales

«Desde el pasado 16, Nou es mi nuevo ángel. No he tenido fuerza para decíroslo, mi motor se paró en seco. Gracias a los que habéis amortiguado mi desconsuelo: Nou no era mi perro, era mi otra mitad. Espérame en el cielo y protégeme hasta que nos volvamos a unir. Te amo, Nou», le escribía como homenaje Víctor junto a un fotomontaje de su mascota sobre una nube, con dos alas sobre el lomo y un halo en la cabeza. Como no podía ser de otra manera, los mensajes de apoyo hacia el presentador por parte de sus compañeros de profesión y por parte de sus amigos no se han hecho esperar.

Una de las primeras en dedicarle sus palabras de consuelo ha sido Belén Esteban: «Sabes que te quiero con locura», le decía. Por su parte, Marta Torné aseguraba conocer el trance por el que el colaborador está pasando. «Lo siento muchísimo. Conozco ese dolor. Es desolador», destacaba la actriz. Así mismo, Alaska le dedicaba un post especial en el que tanto ella como su «mamá» le mandaban todo su amor mientras que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, le enviaba el mayor de sus abrazos.

Víctor Sandoval junto a sus compañeros de ‘¡Sálvese quien pueda!’ / Gtres

A ellos se sumaban mensajes de Bibiana Fernández, Pilar Eyre, Nuria Marín, Diego Matamoros, Colate Vallejo-Nágera, Marta López, Omar Suárez, Rosa Benito, Alba Carrillo o Cristina Tárrega. Decenas de rostros conocidos han querido dejar palabras de aliento ante la dura pérdida de Víctor Sándoval, que siempre ha mostrado lo importante que era para él Nou en su vida. En algunas de sus últimas publicaciones en redes sociales, aseguraba que no tenía palabras para definirle. «Todo me parece insuficiente. Es mi motor, quien llena mi día a día», decía a finales de septiembre. «Qué haría yo sin ti…», destacaba también semanas antes.

Víctor Sandoval junto a Nou en una imagen de 2020 / Gtres

Lo cierto es que el fallecimiento de Nou llega en un momento personal complicado para el colaborador. Y es que en 2020, el periodista anunciaba la muerte de su madre, Ascensión Novillo, a los 92 años de edad a causa de las secuelas que le dejó el coronavirus «en los pulmones y en la cabeza». «El dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar. Siempre me decías que estaba enmadrado, y qué razón tenías. Has tenido que morir para que descubra el dolor del alma. Ese no tiene consuelo. Descansa en paz mamá, volveremos a vernos», escribía en sus redes sociales.

Esta pérdida se producía, además, dos meses después de que muriera su marido, Raimundo Díaz. A pesar de que Víctor no tuvo muy buena relación con su padre, en los últimos años habían acercado posturas y, tras su fallecimiento, llegó a reconocer que algo se le fue con él. «Las raíces de mi vida y de mi sangre. Descansa en paz, papá. Te quiero muchísimo», destacó públicamente.