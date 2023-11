Belén Esteban ha visitado, este miércoles, los estudios de Herrera en COPE. Lo ha hecho en el marco de la promoción de Sálvese quien pueda, el docu- reality que protagoniza junto a siete de sus ex compañeros de Sálvame, en Netflix. Sin embargo, a su llegada al formato que dirige Carlos Herrera, la de Paracuellos del Jarama ha recibido una sorpresa, con la que no ha podido evitar el llanto, que poco o nada tenía que ver con la producción del gigante rojo.

Alberto Herrera, hijo del comunicador y colaborador del espacio radiofónico, ha comenzado el programa recordando una anécdota de cuando Belén Esteban era pequeña y su madre, María del Carmen, hacía lo imposible en Navidad, para que pudiera tener regalos bajo el árbol cada seis de enero. «Ay, benditos mis bienes, que de mis males me sacan. Esta es una frase que Mari Carmen solía repetir por esas fechas. Casualmente, cuando cruzaba el umbral de una puerta. Una especie de almacén en el que solo había mujeres y del que Mari Carmen le decía a su hija que eran pesadoras, porque pesaban bienes», ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de COPE (@cope_es)

«‘Esas mujeres son ayudantes de los Reyes Magos, mamá’, era lo que pensaba Belén Esteban entonces. Porque las visitas siempre coincidían con estas fechas y, a los pocos días, aparecían paquetes en el salón. Un año, Mari Carmen salió de casa con un collar y, por casualidad, se encontraron con un anillo con brillante por el camino. Y, a la vuelta, después de haber pasado por esa casa, Belén se dio cuenta de que su madre ya no llevaba ninguna de esas dos piezas. Y fue cuando descubrió que aquel almacén en realidad era una casa de empeños», ha añadido.

Visiblemente emocionada, Belén Esteban ha agradecido su relato a Alberto y afirmado que, efectivamente, fueron varias las veces que acompañó a su madre a esa casa de empeños. «Me has hecho llorar, ¿vale? ¡Qué bonito! Me ha encantado. Me ha gustado un montón y es como lo has contado. Yo varias veces he ido con mi madre a la casa de empeño y una vez se encontró un anillo. Escucha, me ha encantado, de verdad. Bueno, mi madre estará ahora llorando como una magdalena. Te lo digo», ha dicho.

La oferta laboral de Carlos Herrera a Belén Esteban

La visita de Belén Esteban a COPE se ha producido, sea como fuere, apenas unos meses después de que Carlos Herrera le hiciera una oferta laboral a la ex colaboradora de Mediaset. Según desveló ella misma en una entrevista en el nuevo podcast de Carlota Corredera, Superlativas, el periodista se puso en contacto con ella tras confirmarse la cancelación de Sálvame en Telecinco después de catorce años de emisión, ininterrumpidos, en la pequeña pantalla. «Sí, me han intentado fichar. Les mando un beso enorme porque la verdad es que conmigo han sido encantadores. Carlos siempre ha estado pendiente de mí y yo soy una mujer agradecida. Fíjate que Jorge Javier me ha animado mucho a irme con Carlos», desveló.

Carlos Herrera en ‘Herrera en COPE’ / COPE

Y esa no sería la única vez Herrera ha perseguido a Belén Esteban para su programa. En 2021, tras un enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez a causa de un meme que a ella no le hizo gracia y del que él habló en directo, Belén desapareció del programa de La Fábrica de la tele durante unos días. Al percatarse, Carlos se dirigió a la ‘Princesa del pueblo’ desde su programa, mientras repasaba las noticias del corazón. «No te niego que me gustaría tener una sección con ella para tomar temperaturas acerca de las realidades políticas y sociales. ¿A qué estamos esperando? Belén, esta es tu casa. Ven aquí cuando quieras», dijo.