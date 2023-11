Jorge Javier sin piedad con ‘Sálvese quien pueda’: compara a Belén Esteban con un tractor de remolque

El nuevo reality de Netflix protagonizado por ocho colaboradores del programa Sálvame está resultando ser todo un éxito en la plataforma desde su estreno el pasado 10 de noviembre. El formato se ha colocado en el primer puesto de las series más vistas y está recibiendo muy buenas críticas de parte del público que sigue a Terelu Campos, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés, Kiko Hernández, Lydia Lozano y María Patiño en sus aventuras por América. Sin embargo, el que fuera compañero suyo durante 14 años en el programa de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, ha aprovechado su estreno para disparar varios dardos contra los protagonistas de ¡Sálvese quien pueda!

Protagonistas de ‘¡Sálvese quien pueda!’ / Gtres

A pesar de que asegura en su blog de Lecturas que los colaboradores, con David Valldeperas al mando, han seguido «creando magia» televisiva, tal y como hicieran en su anterior etapa, lo cierto es que el presentador no se ha cortado a la hora de lanzar algunos mensajes a cada uno de los protagonistas del reality diciéndoles lo que, en su opinión, deberían haber hecho mejor. Cabe recordar que Jorge Javier Vázquez no llegó al final de Sálvame puesto que se dio de baja antes de sus últimas emisiones en Mediaset, cadena a la que está unido por contrato hasta 2025 aunque parece que ahora no termina de encontrar su hueco en la misma.

Tras fracasar con Cuentos chinos, un programa que se emitió en la misma franja horaria que El Hormiguero y que cosechó muy bajas audiencias, por lo que fue retirado antes de tiempo, el periodista catalán está a la espera de un nuevo proyecto. Mientras tanto, ha querido dejar algunas frases a sus excompañeros, que están radiantes de felicidad por su éxito en Netflix. Así, sobre Belén Esteban comenzaba diciendo que es «una máquina de televisión con patas» para después propinarle varias estocadas.

Las críticas de Jorge Javier hacia Belén Esteban y Lydia Lozano

«Ganó Más que baile sin clavar un paso y así constatamos que su participación en el concurso no le sirvió absolutamente para nada. Camina con la elegancia de un tractor de remolque. Y se muere de gusto cuando puede hacerse una foto con no sé qué cantante», dice de la de Paracuellos, que es la que mejor parada sale en su blog. Sobre María Patiño, el periodista asegura que «se ha lanzado a la piscina sin saber si estaba llena» mientras que de Kiko Matamoros destaca que “es un gozo ver a un señor pasándoselo pipa trabajando en algo tan absurdo».

En cuanto a Lydia Lozano, la cual tiene un protagonismo especial en el reality al ponerse en duda su credibilidad como profesional por haber anunciado, entre otras cosas, muertes que no eran verídicas en el pasado, Jorge Javier tiene claro que «nadie mata -o asesina, según se mire- como Lydia». «Querida, te va a pasar lo que a Bette Davis a sus 54 años y con dos Oscar en la vitrina: que vas a tener que pedir trabajo porque no te van a salir proyectos!, indica. Eso sí, termina cuestionando quién puede ofrecerle algo donde pueda brillar como se merece.

La opinión de Jorge Javier sobre Terelu Campos y Kiko Hernández

Para Víctor Sandoval, las críticas son mejores. Destacando desde un primer momento que no tenía puestas en él «demasiadas expectativas», se muestra asombrado por su papel en el programa, aunque también le deja algún que otro dardo. «Le matarías cuando habla del mamey tantísimas veces y tan seguido que sus compañeros llegan a aborrecer la fruta aun sin haberla probado», señala. «Tiene que vencer ese espíritu derrotista que lo aplasta y esa sensación de perdedor a tiempo completo, pero tampoco del todo, porque son sus grandes bazas dramáticas», deja caer, asegurando que «a pesimista no hay quien le gane».

La siguiente en su lista es Terelu Campos, a la que califica como «diva catódica gruñona» y compara con la ciudad de Lisboa, la cual «tiene restos de un pasado majestuoso pero que ya no se esfuerza en conquistar el ojo ajeno porque sabe lo que fue pero no muere por volver a ello». «Es enternecedor verla recién levantada con las pestañas postizas puestas», recalca, comparándola con las turistas británicas «de cierta edad que deambulan por Magaluf». Además, deja claro su opinión sobre su carrera profesional: «Tiene el santo papo de decir que ella es mejor presentadora que colaboradora y desde aquí ya le digo yo que no».

Jorge Javier Vázquez / Gtres

Chelo García-Cortes «ni está ni se la espera», destaca el presentador. La llama «Chelordomo» y explica que es «como ese aplique antiguo al que de repente se le funde una bombilla». Y deja para el final a Kiko Hernández, con el cual ya se mostró muy decepcionado en el pasado. En esta ocasión, Jorge Javier asegura que el colaborador no logra encontrar el tono del programa en los tres primeros episodios, «no porque no pueda, sino porque no se molesta en buscarlo», porque, según él, en lo único que estaba pensando Kiko en ese momento era en Fran Antón.

«Yo le quiero seguir viendo, pero debe ofrecerme mucho más de lo visto en estos tres primeros capítulos y, previsiblemente, en la temporada entera. Es una crítica, sí, pero se la ha ganado a pulso», dice sobre el ex concursante de Gran Hermano. «Por cierto: se me desencajó la mandíbula cuando confesó que siempre había tenido clara su orientación sexual. Tócate la peineta. Cuando lo vea me va a escuchar», termina diciendo.