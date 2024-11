Mar Flores ha reaparecido públicamente después de unos días en Valencia, donde ha mostrado su lado más solidario al involucrarse activamente en las labores de ayuda para los afectados por la reciente DANA. Lo ha hecho con motivo de la presentación de Red Fun Experience, una aplicación móvil de experiencias que promete «llevarte donde no puedes imaginar». La televisiva ha acudido al evento junto al coreógrafo español Joaquín Cortés, ambos como imagen de marca.

Ha sido alrededor de las 20:00 horas cuando Mar Flores ha hecho acto de presencia en el acto, que se ha celebrado en los Cines Callao. Muy sonriente, la modelo ha posado ante los medios de comunicación congregados en el lugar expresamente para la ocasión. Así, Flores ha atendido a la prensa, que le ha preguntado, sobre todo, por lo cerca que está el nacimiento de su primer nieto. «Es una realidad y, como ya he dicho en muchas ocasiones, es una experiencia maravillosa», ha comenzado diciendo. Al principio fue un shock al principio porque no lo sabíamos, pero es algo que es inminente, estoy encantada, ellos están felices y es lo que importa», ha añadido.

Mar Flores en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre su faceta como abuela, Mar Flores ha confesado que espera ser muy consentidora. «Soy muy niñera. Depende de cuánto tiempo me lo dejen…A lo mejor no me lo quieren dejar de lo que le maleduco. A los hijos se les educa y a los nietos se les malcría», ha dicho.

Para la ocasión, Mar Flores se ha enfundado en un vestido dorado de lentejuelas que destaca por su brillo y textura, con un diseño de escote en forma de corazón que resalta la zona del busto. La modelo y empresaria ha combinado la prenda, de largo midi, con una gabardina verde oliva de tejido ligero con mangas remangadas, ceñida a la cintura, con un cinturón que define su figura y aporta un contraste interesante entre el glamour del vestido y la sobriedad de la prenda exterior. Mar ha completado su estilismo con unas sandalias de tacón alto y tiras cruzadas. Como accesorios, la madrileña ha optado por unos brazaletes anchos de color dorado en el brazo derecho, y pendientes de tipo aro del mismo tono.

Mar Flores en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La aparición de Mar Flores en este acto ha coincidido, sea como fuere, con el 32 cumpleaños de su hijo Carlo Costanzia, quien no deja de copar titulares en la crónica social de nuestro país desde que se hiciera pública su relación sentimental con Alejandra Rubio, y posterior embarazo de la joven. En los últimos días, de hecho, son varios los portales que se han hecho eco de una posible crisis de la pareja. Además, Carlo se ha convertido en noticia también a razón de la imputación de su padre, Carlo Constanzia di Costigliole, por tentativa de asesinato en la causa por la que están siendo investigados sus dos hijos menores, Rocco y Pietro. Los jóvenes, cabe recordar, fueron detenidos por la presunta agresión con un machete a un joven en plena calle el pasado mes de marzo. Actualmente, los dos hermanos se encuentran en prisión provisional, a la espera de la resolución de este caso.

Carlo Costanzia padre también está siendo investigado por la Fiscalía de Turín acusado de presunta falsedad documental, pues es sospechoso de haber alterado un documento de forma ilegal para que una tercera persona pudiera visitar a sus hijos en la cárcel.