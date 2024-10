Paula Echevarría no se quita este vestido negro de Primark: es perfecto para las cenas de Navidad

Como sabes, la actriz e influencer Paula Echevarría es imagen de Primark y por esto lleva algunos de los modelos de su propia colección en varios eventos. Y de paso los luce en las redes para que veamos lo bien que sientan, sus precios baratos y vayamos directas a comprarlos. Y es que ahora no se quita este vestido negro de Primark.

Está en dos colores diferentes, dorado y negro y por esto lo tienes en las fiestas de Navidad. Verás que sienta perfectamente destaca especialmente por el cuello Bardot, por ser sexy, por la parte de la falda con abertura y por ser ajustado. Además tiene un precio más que irresistible.

Para ti: el vestido negro de Primark para Navidad

Hablamos de un llamativo vestido de noche largo con escote bardot y manga larga. Es de la colección de Paula Echevarría, con escote asimétrico, regular, siendo midi, maxi y está confeccionado en 85 % poliéster y 15 % elastano.

Cómo se cuida este vestido

Temperatura máxima: 30 ºC;

No limpiar en seco;

No secar en secadora;

Planchar a temperatura baja;

No usar lejía;

Lavar colores similares juntos;

Devolver el producto a su forma original cuando aún esté húmedo.

En dos colores para elegir

Este vestido está en diseñado en dos colores. Por un lado, el dorado, que es realmente mucho más original que el básico negro. Te lo pones en Navidad y en cualquier otra fiesta que desees.

Cuál es el vestido negro de Primark

El precio de este vestido que puedes comprar en las tiendas físicas es de 20 euros. En dorado, las tallas dependen un poco de lo que haya en cada tienda. De la XS a la XL. Mientras que el color negro, que es el que luce Paula en sus redes, tiene tallas que van de la XS a la XL.

Cómo comprar en Primark

Puedes comprar este vestido tan elegante en las diversas tiendas que la marca tiene repartidas por diferentes ciudades. Sabes que puedes consultar su tienda online, para ver las prendas, pero no comprar directamente pues es un servicio que no está disponible por el momento.

Así que debes ir y ver si está este vestido en alguno de los dos colores, dorado o bien negro. En este caso, también es momento de buscar las tallas. Hay que establecer que no siempre hay las tallas que uno quiere si no las que queden, en este momento debes entonces escoger aquellas y adquirirla antes de que se acaben todas. Es posible que la prenda no se vuelva a reponer.

Y es una pena porque es el vestido ideal para que puedas llevar durante las fiestas de Navidad. Además tienes otros complementos a comprar en la tienda de Primark y siempre lo tendrás al mejor precio.

Tienes desde botas a zapatos algo más altos, o bien bajos si quieres ir más comoda a todos lados. Con el vestido, puedes tener un abrigo en color más claro o bien oscuro para ser más llevable.

En cuanto a bolsos, debes saber que Primark posee variedad de ellos en muchas medidas, tanto si es más grande tipo shopper como si lo que quieres pequeño para ir a tus fiestas siempre con lo mínimo.