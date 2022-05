Mar Flores planta cara a ‘Sálvame’ y lleva a los juzgados a algunos de sus rostros más conocidos

Mar Flores ha vuelto a la carga. Después de que Sálvame se hiciera eco de unos audios de la modelo en los que pedía al paparazzi Jordi Martín que hiciera un seguimiento exhaustivo de su entonces pareja, Elías Sacal, con el único objetivo de sacarle “lo más feo lo más gordo” posible, incluso si salía en compañía de otra mujer, ahora la empresaria ha dado un paso al frente contra algunos rostros conocidos de Telecinco para saldar cuentas pendientes y demostrar su verdad.

Al parecer, la tía de Laura Matamoros habría sido víctima de la información que se dio en el programa de las tardes de Telecinco, hasta el punto de perder contratos publicitarios al ver su imagen afectada. Eso es lo que ella misma ha alegado ante el juez, razón por la que se presentó en los juzgados para enfrentarse a Carlota Corredera, David Valldeperas y el fotógrafo en cuestión, quienes también han sido citados a declarar por la filtración de los audios que consiguieron dinamitar la paz en la que aparentemente vivía Flores.

Ataviada con un look en clave working compuesto por un traje de chaqueta en color azul marino mientras tapaba parte de su rostro con unas prominentes gafas de sol según ha apuntado ¡Hola! en primicia, la madrileña se disponía a llevar a cabo una demanda múltiple con dos productoras en el ojo del huracán. Estas no son otras que La Fábrica de la Tele y Cuarzo, ambas integrantes de Mediaset y que podrían no estar pasando por su mejor momento, razón por la que han dado pie a un “baile de sillas” que cada vez está acabando con más famosos de la cadena.

En primer lugar, fue Antonio David quien tomó cartas sobre el asunto contra la que fuera su casa a la hora de denunciar a la productora de Sálvame por despido nulo y por haber vulnerado su derecho al honor al someterlo a un juicio paralelo. Una resolución que terminó siendo favorable al exguardia civil, estando La Fábrica de la Tele condenada a pagarle más de 150.000 euros. Por otro lado y en una situación muy similar está Paz Padilla, que también acudió a la vía judicial para exigir que se anule su despido por “vulneración de los derechos fundamentales”, y hasta el próximo 31 de mayo no se sabrá su el juzgado le otorgará la razón.

Aunque por el momento ninguna de las partes implicadas ha hecho ningún movimiento a nivel televisivo, Jordi Martín no dio ni un paso atrás en sus afirmaciones en cuanto se enteró de que Mar había optado por tomar medidas legales: “Recuerda que me enviaste una carta manuscrita a mi domicilio junto a un pendrive con imágenes comprometidas de tu exmarido, Javier Merino”, desvelaba el paparazzi, asegurando además que viajó a Montercarlo para “espiar a la actual pareja sentimental” de mara, que fue quien le “imploraba” que lo hiciera. Algo que la empresaria negó tajantemente y que ahora será un juez quien tenga que determinar quién tiene la verdad sobre el caso.