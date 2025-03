José María Manzanares ha emitido un comunicado urgente tras sufrir una desafortunada cogida en la pierna derecha pasado domingo 16 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. El diestro, que recientemente había dado comienzo a una nueva temporada taurina en la Feria de Olivenza, ha acudido a sus redes sociales para compartir su estado de salud y el motivo por el que tendrá que pasar por quirófano, aunque actualmente se encuentra fuera de peligro: «El maestro José María Manzanares sufre una cornada interna en el muslo derecho sufrida durante la lidia de capote de su primer toro de Valencia. Como consecuencia tendrá que pasar por quirófano para ser intervenido quirúrgicamente. El maestro no podrá hacer el paseíllo mañana 18 de marzo en Valencia».

La aparatosa faena de Manzanares en Valencia

El próximo 18 de marzo estaba previsto que el de Alicante volviera a hacer el paseíllo en esta misma plaza de toros junto a Talavante y Juan Ortega. Un compromiso que no podrá atender debido a su paso por quirófano. Esta noticia llega horas después de que el matador de toros terminara su faena en Valencia a pesar de la cogida.

«Me ha tocado sufrir un poco con los dos toros, pero esto es así. Después del pitonazo que me dio el primer toro me ha fallado la pierna, me he caído sin tener por qué, pero me ha pegado con la punta del pitón en el muslo y se me está hinchando bastante y me falla a veces la pierna, pero vamos, será el golpe, que es muy reciente. Con una punta de 580 kilos es normal que duela un poquito. Me pondré esta noche hielo y solucionado», dijo para One Toro tras la cogida. Además, también confesó que «no había sido un toro fácil» y que no le «permitió relajarse en ningún momento» en el albero.

Para el torero alicantino, su reaparición en la Comunidad Valenciana era muy significativa ya que el pasado año tuvo que cancelar sus compromisos profesionales al padecer «una neumonía vírica complicada con una infección bacteriana». Casi un año después, Manzanares vuelve a enfrentarse a la incertidumbre de su carrera y de la temporada taurina ya que, debido a esta cogida, tendrá que aplazar su agenda y perderse algunos festejos taurinos previstos en las próximas semanas.

Las reacciones de los famosos a su comunicado urgente

Un comunicado que ha generado numerosas reacciones en redes sociales. «Partner, que vaya todo bien, ánimo», le ha escrito el ex futbolista Luis Figo, con el que mantiene una estrecha amistad. Y no ha sido el único, Paco Tous también le ha querido mandar un mensaje en la publicación: «Ánimo y pronta recuperación». A esta oleada de comentarios de apoyo también se ha sumado una de las socialités más reconocidas de nuestro país, Naty Abascal, que también ha lamentado esta cogida del torero en Valencia. «Que te recuperes pronto», ha dicho junto a varios emoticonos de corazones.