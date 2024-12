Manu Sánchez está atravesando una delicada situación de salud después de que en mayo de 2023 le diagnosticaran cáncer testicular. Desde entonces, el mítico presentador de televisión está inmerso en su recuperación. Además, cabe destacar que, recientemente, ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica que ha durado más de 13 horas.

El relato de Manu Sánchez

Ahora, ha aprovechado su programa, Somos música de Canal Sur, para hablar de la enfermedad en una emisión cargada de emoción y con un invitado de excepción: Manu Carrasco, gran amigo del cómico.

Manu Sánchez ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

«Yo sigo en la pelea. No me gusta lo de pelea, porque es un proceso. A mí me acababan de diagnosticar el cáncer y, al día siguiente o a los dos días, usted, querido Manuel Carrasco, tenía el concierto que se iba a convertir en el más multitudinario de la historia de este país», comenzaba explicando Manu. «Era en el estadio de la Cartuja, 74.345 personas, entiendo que tu cabeza tenía que estar a otro montón de cosas, pero, en aquel concierto, llegó un momento en el que te acordaste de mí. Me quisiste dedicar el concierto y una canción que es muy importante para mí y para mucha gente», añadía. «Que te acordases de mí fue la hostia. Que tanta gente allí en el concierto cuando me nombraste, que el estadio entero rompiese en un aplauso, no te puedes imaginar lo que fue y lo que me ayudó», se sinceraba sobre este gesto por parte del intérprete de Antes de ti.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manu Sánchez (@_manusanchez_)

Segundos después de estas palabras, Manu Sánchez quiso revelar cómo está viviendo en primera persona la enfermedad. «Yo creo que las cosas no son casualidad, Manuel. Después de una quimio dura y casi 15 horas de cirugía donde me habían puesto las cosas feas y me dijeron: ‘lo más normal es que te quedes en la operación’ y ‘seguramente tengamos que abrir y cerrar porque no podamos hacer nada más’, yo ya había dado pasos como para asumir que me iba. Ya había ido al notario para repartir los bienes que debía», contaba con la voz entrecortada.

El humorista Manu Sánchez en un evento. (Foto: Gtres)

«Me habían dicho que, si salía bien, ‘no vas a mover las piernas, vas a salir sin riñones y no moverás el brazo izquierdo’. Yo me desperté de aquella operación y había pasado de esto de la tele a la realidad. De la purpurina a alguien que estaba lavándome con una manopla. Esa persona que me lavaba era una persona maravillosa de nuestra sanidad pública y cuando abrí los ojos vi dos brazos que estaban completamente tatuados con No dejes de soñar, Y ahora y Hay que vivir el momento», finalizaba su conmovedor testimonio Manu Sánchez.