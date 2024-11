Belén Rodríguez confiesa cuándo se enteró de que tenía cáncer: "A mí eso me extrañó"

«Estoy bien, estoy muy bien, pero estoy cansada». Esas han sido las palabras exactas de Belén Rodríguez tras anunciar que ha empezado a luchar contra el cáncer. Le ha dado una entrevista a Emma García en Fiesta, programa donde ejerce de tertuliana para analizar Gran Hermano y otros temas de actualidad. Ha explicado cómo descubrió que tenía un tumor. Según cuenta, fue al médico porque se lo recomendó su ginecóloga, pero ella ya sospechaba que le estaba pasando algo.

«A mí me empezó a doler la garganta en mayo y luego se me desplazó hacia el lado y a mí eso me extrañó. Un día, hace unas semanas, me dijiste en un vídeo: Belén, estás chillando. Entonces yo te dije: es que tengo el oído mal. Fue ahí cuando verbalicé. Yo sabía que tenía algo malo, lo tenía clarísimo. Pero escucha, es que yo voy al médico porque me lo dijo mi ginecóloga, que para mí es como de mi familia», ha declarado delante de Emma García.

Belén Rodríguez en su entrevista. (Foto: Telecinco)

La colaboradora ha dejado claro que no quiere cambiar su vida. Siguiendo su discurso, ha atravesado situaciones muy duras en el pasado y le ha costado mucho encontrar la paz. No quiere perder la sensación d tranquilidad que ha conquistado en los últimos meses y esta enfermedad no le va a frenar. «He tenido poco tiempo para estar conmigo. A mí lo que más me agobia de todo esto es perder mis rutinas, las rutinas que me ha costado tanto conseguir», comenta al respecto.

La enfermedad de Belén Rodríguez

Belén Rodríguez ha sido muy sincera. Reconoce que en el pasado tuvo un bajón emocional que ha dejado atrás gracias a muchos hábitos saludables. Gracias a este proceso ha logrado conocerse al máximo, por eso era consciente de que estaba fallando algo.

«Yo sabía que tenía algo malo porque yo conozco mucho mi cuerpo. Es que nunca me encuentro mal y ahora me están dando calmantes. Me dicen que me dan algo para el estómago, pero a mí no me duele», ha contado en Fiesta. «No me extrañó, es que si a mí me dicen cualquier otra cosa me hubiera sorprendido, pero esto no. Por eso no iba al médico».

Belén Rodríguez en su entrevista. (Foto: Telecinco)

Belén ha insistido en que se siente muy agradecida con sus compañeros de Telecinco y con el público. A pesar de que es un personaje controvertido, se ha dado cuenta de que la gente está pendiente de ella. «He recibido mucho cariño y quiero contestar a todos los mensajes de las redes. Estoy viendo poco porque me paso 24 horas hablando de esto y prefiero despejarme un poco la cabeza».

Un mensaje esperanzador

La tertuliana reconoce que todavía le queda un camino muy largo hasta llegar a la meta. «Estoy un poco descolocada, pero no por esto. Estoy descolocada porque estoy agotada, pero no por esto, no he tenido ningún bajón».

Belén Rodríguez en su entrevista. (Foto: Telecinco)

Debe someterse a más exámenes médicos, de hecho todavía no es consciente de lo que tiene. «Yo lo único que sé es que tengo un tumor malo, pero no sé más (…). Yo mientras pueda quiero ir a trabajar porque me viene muy bien. Quiero dar normalidad a mi vida, que me ha costado mucho recuperarla y en eso estoy, pero no tengo la sensación de estar enferma». Eso sí, pase lo que pase va a cumplir con las normas de su equipo médico.

«Quiero que sepan los médicos que estoy haciendo exactamente lo que me han dicho», ha comentado antes de terminar su entrevista.