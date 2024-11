Manu Sánchez supera con éxito una operación de 13 horas durante su lucha contra el cáncer

Manu Sánchez lleva luchando contra el cáncer más de un año, exactamente desde mayo de 2023. El artista comunicó que iba a enfrentarse a la enfermedad y desde el primer momento ha sido sincero con el público. Ha compartido muchos datos y su testimonio está ayudando a mucha gente. El viernes 22 de noviembre anunció que no podía estar en la Cabalgata de Reyes de Sevilla, donde le habían contratado de pregonero, porque tenía que centrarse en su recuperación.

Se ha sometido a una operación que ha durado 13 horas, pero afortunadamente ha sido «un absoluto éxito». El comunicador ha mantenido una actitud firme durante todo este tiempo y sus palabras han servido de fuente de inspiración para muchos pacientes que están en una situación parecida. «Muchísima suerte y muchísima fuerza, saldrás de esto gracias a tu positividad», le dice un usuario de Instagram.

Manu Sánchez sonriendo. (Foto: Gtres)

Manu Sánchez está recuperándose de su intervención. No ha habido ningún problema, aunque ahora necesita descansar y tomarse las cosas con calma, por eso ha cancelado varios compromisos profesionales. El 11 de diciembre tenía que estar en Sevilla anunciando las fiestas de Navidad, pero ahora debe centrarse en el proceso que tiene por delante.

Ha escrito una carta en sus redes sociales para informar de su estado y tranquilizar a todos los que se han preocupado por él. «Las muestras de cariño, sus plegarias y deseos de recuperación han sido sinceras y así me han hecho llegar que esta nueva etapa hacia la curación es la más absoluta prioridad». Estará ausente una temporada, pero volverá con más fuerza que nunca.

La recuperación de Manu Sánchez

Manu Sánchez en un estreno. (Foto. Gtres)

Segú informa El Diario de Sevilla, el artista está «recuperándose de manera satisfactoria de su paso por quirófano, donde ha permanecido durante 13 horas «. También añade que la operación ha sido un éxito y esto solo quiere decir una cosa: que Manu está cada vez más lejos de despedirse del cáncer para siempre.

El año pasado dio las Campanadas en Canal Sur, programa que fue bien recibido por la audiencia. Es una persona muy querida en Andalucía, en el resto de comunidades también, pero allí ha desarrollado gran parte de su actividad profesional. Ha tenido que modificar su hoja de ruta, aunque este esfuerzo merece la pena.

El lado más humano de Manu Sánchez

Siempre ha llevado su sentido de humor por bandera, pero Manu Sánchez es una persona sensible y así lo ha demostrado en los últimos meses. En septiembre de 2024 celebró su cumpleaños y publicó un texto que muestra su lado más humano.

Mensaje de Manu Sánchez. (Foto: Instagram)

«Soy ese niño y hoy cumplo 39. No podéis imaginar lo feliz y afortunado que me sé y que me siento. Hoy hace un año que estaba en una cirugía a vida o muerte donde pasé quince horas abierto de par en par», empezó diciendo.

«Perdonen la obviedad, estuve a punto de hacer un ‘Perfect’ (llegada y partida mismo día) pero no, aunque ya me había despedido, salió bien. Así que igual hoy cumplo 39 que 1. El mismo día y en el mismo sitio (@hospitaluvrocio) Y es que esto de nacer dos veces y haberme muerto ninguna deja ya pa siempre la balanza de mi lado. Estar vivo es la hostia. Seguir aquí es maravilloso». Estas palabras emocionaron a más de uno. Sus fans le esperarán el tiempo que haga falta y ya están celebrando el éxito de su última operación.