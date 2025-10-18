La maldición de los hijos de la infanta Pilar de la que sólo se ha librado Beltrán Gómez-Acebo

Los hijos de la infanta Pilar siempre se han caracterizado por estar en un segundo plano. Su vinculación con la Familia Real les ha convertido en rostros muy interesantes para la crónica social, pero ellos han evitado convertirse en noticia. Sin embargo, es imposible mirar para otro lado en determinadas circunstancias. Por ejemplo, hace unos días salió a la luz que Bruno Gómez-Acebo se ha separado de Bárbara Cano después de un matrimonio que ha durado más de 20 años. Esto quiere decir que, de momento, sólo hay uno de sus hermanos que puede seguir creyendo en el amor (y aún así se ha llevado algún disgusto): Beltrán.

Antes de seguir desarrollando esta noticia hay que tener en cuenta un dato importante: sí, Beltrán Gómez-Acebo está felizmente casado dede 2016, año en el que formalizó su historia de amor con Andrea Pascual. Sin embargo, esta no es su primera mujer, sino que antes estuvo con la modelo Laura Ponte. Celebraron su boda en 2004 y fue uno de los grandes eventos de la temporada, pues acudieron celebridades, aristócratas y personas de la alta sociedad. Tuvieron dos hijos juntos y fueron muy felices, pero con el paso del tiempo pensaron que iban a ser más felices si separaban sus caminos.

La situación de Simoneta Gómez-Acebo

Simoneta Gómez-Acebo sonriendo a la prensa. (Foto: Gtres)

Simoneta Gómez-Acebo, la primogénita, puso punto y final a su matrimonio. Intentó que la noticia no trascendiera, pero no consiguió su objetivo porque estamos hablando de una persona muy mediática. Casada con el músico José Miguel Fernández Sastrón en 1990, su enlace fue uno de los más comentados del momento. Es más, su entorno siempre ha defendido que formaban una pareja aparentemente perfecta, por eso la ruptura fue una auténtica sorpresa.

Simoneta y José Miguel tuvieron tres hijos y durante mucho tiempo caminaron en la misma dirección poque estaban motivados por los mismos intereses. Sin embargo, tras una larga crisis y un distanciamiento progresivo, firmaron su divorcio el 16 de octubre de 2012. Desde entonces, la prima del Rey Felipe se ha centrado en su familia, manteniendo un perfil bajo y evitando la exposición que siempre ha rodeado a la dinastía Borbón.

Dos matrimonios que no funcionaron

El destino también tenía preparadas malas noticias para Juan y Fernando Gómez-Acebo. Juan contrajo matrimonio con la estadounidense Winston Holmes Carney, una unión que sorprendió por su discreción y aparente estabilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrieron que no estaban hechos el uno para el otro y no tuvieron más remedio que separar sus caminos. Por desgracia, el primo de Felipe VI falleció en septiembre de 2024, dejando un profundo vacío en su familia.

Juan Gómez-Acebo después de un acto. (Foto: Gtres)

Antes de terminar debemos hacer una mención al caso de Fernando, quien contrajo matrimonio con Mónica Martín Luque, una mujer elegante y reservada con la que compartió una década de vida. Se separaron de forma amistosa en 2011 y formalizaron su divorcio en 2013. Fuentes cercanas aseguran que siempre tuvieron un trato cordial, pues supieron separarse a tiempo y no se enfrentaron por nada serio. Es más, el único motivo de la ruptura, siguiendo la versión oficial, fue el desgaste.

Como vemos, los hijos de la infanta Pilar no han tenido suerte en el amor y han estado condenados a la ruptura. El último en sumarse a la lista es Bruno, cuya separación ha dejado sin palabras a más de uno. De hecho, son muchos los que no descartan que se den una segunda oportunidad. ¿Estarán en lo cierto?