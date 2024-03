Fernando Gómez-Acebo, el hijo menor de la infanta Pilar, falleció ayer a los 49 años. Su partida, inesperada, se ha producido tras una prolongada lucha contra una insuficiencia respiratoria crónica, que se ha agravado en los últimos meses a consecuencia de una gripe A. A lo largo de los últimos años, había enfrentado problemas de salud que lo llevaron a varios ingresos hospitalarios.

Aunque parecía haberse recuperado de las dificultades respiratorias hace unos meses, lamentablemente no ha logrado superarlas, dejando a la familia sumida en la tragedia. Fernando era primo de Felipe VI y sobrino de Don Juan Carlos. Más allá de ser familiar cercano de la Casa Real Española, el pequeño de los Gómez-Acebo también ha sido protagonista de una importante trayectoria amorosa.

Fernando Gómez-Acebo y su madre la Infanta Pilar de Borbón/ Gtres

La primera mujer de Fernando: Mónica Martín Luque

Una de las primeras mujeres que conquistó su corazón fue Mónica Martín. En noviembre de 2004, la pareja se dio el ‘sí, quiero’ en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, el mismo lugar que escogió su hermano Bruno dos años antes para celebrar su boda con Bárbara Cano. A pesar de la buena relación que tenían, ambos decidieron continuar sus caminos por separado y en 2013 se divorciaron. Pese a ello, Coco, como llama a Fernando su entorno más cercano, ha mantenido un fuerte vínculo con la que fue su primera mujer, tanto es así que compartía momentos con Mónica y su última pareja.

Fernando y Mónica Martín/ Gtres

Tras la separación, Mónica, dueña de una tienda especializada en lámparas y pantallas personalizadas, se dedicó por completo a su trabajo, mientras que Fernando se estableció en la casa familiar de Puerta de Hierro.

Nadia Halamandari, la última mujer que ocupó su corazón

Durante los últimos cuatro años, Fernando Gómez-Acebo ha optado por mantenerse alejado de la atención mediática, centrándose en su recuperación de los problemas respiratorios crónicos que había enfrentado. Su última aparición pública fue en enero de 2020, durante el funeral de su madre, la infanta Pilar.

Fernando y Nadia/ Gtres

Con su fallecimiento, el primo de Felipe VI deja atrás a cinco hermanos, sobrinos y un hijo, Nicolás, fruto de su matrimonio con la periodista griega Nadia Halamandari, hija de un multimillonario constructor Griego. En junio de 2016, la pareja fueron protagonistas de la crónica social, ya que, por sorpresa, decidieron afianzar su relación y pasaron por el altar en Atenas. Ambos asentaron sus raíces en Madrid, pero debido a su profesión, Halamandari tenía que viajar con frecuencia a su tierra natal.

La destacada filántropa cursó estudios de comunicación y políticas en The London School of Economics (LSE), una de las instituciones educativas más prestigiosas, y obtuvo un máster en la renombrada Universidad de Yale, en Estados Unidos. En la actualidad, está centrada en la empresa familiar, Halamandaris Constructions, y dirige su propia productora dedicada a la realización de documentales. Asimismo, debido a su faceta filantrópica, Nadia siempre apoya las causas sociales: «Para mí, la filantropía consiste en influir en un cambio social duradero, en formar una sociedad más estable y justa. Me da un propósito y aumenta mi felicidad y mi optimismo», declaró en una entrevista a Vanity Fair. Tras más de un año de relación y un hijo en común, Fernando y Nadia anunciaron su separación por sorpresa.

Según ha podido conocer Vanitatis, el cuerpo de Fernando será velado este sábado en el tanatorio de Tres Cantos, Madrid. Por el momento, se espera la presencia de los Reyes, Felipe y Letizia, al igual que la visita de la Reina Sofía y las Infantas Elena y Cristina. No se prevé que Don Juan Carlos vaya a la despedida de su sobrino, ya que no se encuentra en la capital.