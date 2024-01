Han pasado dos años desde que se confirmara la separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin después de que salieran a la luz las primeras imágenes del ex deportista paseando junto a Ainhoa Armentia y, por fin, se ha conocido que la apareja ha firmado el divorcio.

Ha sido esta misma semana cuando ha trascendido la noticia y algunas de las claves del acuerdo de divorcio entre la hermana de Felipe VI y el padre de sus cuatro hijos con el que, hasta ahora, ha mantenido una relación cordial. Mientras que la infanta Cristina está volcada en sus hijos y en su trabajo, Udangarin ha rehecho su vida al lado de Ainhoa Armentia, con la que se ha mudado a un piso muy cerca de donde vida su madre Claire Liebaert.

Iñaki Urdangarin con su madre. / Gtres

Precisamente ella, que siempre ha mantenido una relación muy estrecha con la infanta Cristian, ha sido el mejor apoyo para el ex deportista desde que saliera de prisión. De hecho, Urdangarin ha estado viviendo con ella hasta no hace mucho.

Como es lógico, en un momento clave en la vida de Urdangarin, tras la firma del divorcio con la infanta Cristina y ahora que se ha instalado con Ainhoa Armentia, la reacción de su madre a esta nueva etapa ha sido una de las más buscadas. Claire Liebaert ha atendido brevemente a las cámaras de la Agencia Gtres y, aunque se ha mostrado discreta ante las preguntas de los reporteros, sí que ha comentado que están todos muy contentos y que le tiene un gran cariño a la infanta Cristina.

La madre de Urdangarin con la infanta Cristina. / Gtres

La madre de Iñaki Urdangarin ha salido a dar un paseo y a hacer unas compras en las inmediaciones de su residencia cuando una periodista le ha preguntado sobre las recientes noticias. En un primer momento, Claire Liebaert se ha mostrado un poco reticente a contestar a la reportera y no ha querido entrar en detalles sobre el divorcio entre su hijo y la infanta Cristina: «No, por favor», ha dicho.

No obstante, la que hasta ahora ha sido suegra de la infanta Cristina sí que ha asegurado que están todos muy bien: «Todos estamos tranquilos, así que, por favor, dejarme», ha comentado la madre de Iñaki Urdangarin.

El acuerdo de divorcio

Aunque Claire Liebaert ha preferido no hablar sobre el encuentro en el que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en Barcelona, en el que firmaron el divorcio, se ha mostrado tajante cuando la reportera le ha preguntado si ve feliz al ex deportista junto a Ainhoa Armentia, puesto que ya ha trascendido que están viviendo juntos: «No quiero hablar de eso», ha zanjado.

La madre de Iñaki Urdangarin ha insistido en que ella no sabe nada del acuerdo al que ha llegado el ex matrimonio, ni tampoco tiene constancia de lo que se ha determinado en torno a la propiedad de Bidart. Según ha trascendido, el ex deportista no va a recibir ningún tipo de compensación económica y será doña Cristina la que tendrá la titularidad de la casa de Bidart, aunque se le permitirá usarla a Iñaki cuando quiera, siempre y cuando sea con sus hijos: «Ya te digo que no se nada. De verdad, en esas cosas no me meto», ha recalcado.

La madre de Iñaki Urdangarin en una imagen de archivo. / Gtres

Sobre la posibilidad de que Iñaki Urdangarin empiece una nueva etapa y se reincorpore al mundo laboral, Claire Liebaert lo está deseando: «Hombre, lo único que quiero es que tenga trabajo», ha dicho. Asimismo, a pesar del divorcio del matrimonio, ha recalcado que le desea lo mejor a doña Cristina, porque siempre serán familia.