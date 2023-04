El que debería ser uno de los momentos personales y profesionales más felices para Lucía Rivera (24), la hija de Cayetano Rivera (46) y Blanca Romero (46), después de que debutara el pasado mes de marzo en la literatura con unas memorias en las que carga contra las relaciones tóxicas y los abusos en el mundo de la moda, Nada es lo que parece; se está viendo ensombrecido nuevamente por los estragos de la ansiedad que ella misma ha reconocido en varias ocasiones que padece. Tanto es así, que hace escasamente unas horas, Lucía ha compartido con sus más de cien mil seguidores en Instagram un nuevo síntoma de esta enfermad que se habría manifestado en distintas partes de su cuerpo.

Concretamente, la modelo habla de «erupciones en la piel y picores muy heavys», consecuencia de la dermatitis atópico nerviosa que en ocasiones, puede aparecer como resultado de distintos estados del sistema nervioso como el estrés y la ansiedad. «Esta semana he descubierto otro síntoma de mi amiga la ansiedad», ha escrito. Asimismo, la hija del torero y la interprete de La luz de Elna, ha explicado que también tiene «heriditas en el curo cabelludo». Otra afección que los expertos dicen, puede causar la congoja, y que aparece, en la mayoría de los casos, por una necesidad irrefrenable de rascarse la piel, pellizcarse, arrancarse costras o cicatrices e incluso «tocar de forma insistente pequeñas heridas previas, como pueden ser los típicos granitos», expresan desde el portal Mejor con Salud.

Han sido numerosas las veces en las que Lucía Rivera ha hablado de frente y sin tapujos sobre la salud mental y, en concreto, sobre la ansiedad que han provocado en ella algunos aspectos de su vida privada. «Yo creo que todo lo que tenga que ver con salud mental es bueno. Dar visibilidad a todas estas cosas que fueron tabú durante mucho tiempo y que ahora todos estemos levantando la voz, me parece que es importantísimo y que es lo que hay que hacer», manifestó la joven en mayo del año pasado.

Asimismo, en marzo de 2022, la joven escribió un artículo en La Vanguardia que fue muy aplaudido por los lectores y seguidores en el Universo 2.0 de la influencer. «Al vivir con ella os diría que llegué a aceptarla de tal manera que se hizo mi compañera, ni siquiera la reconocía», escribió en el mismo.

«Yo estoy bien, estoy mejor. Hoy te digo que estoy bien y a lo mejor mañana no salgo de mi casa. Pero bueno, estoy en terapia, que es muy importante. Darle la gravedad que tienen estos asuntos es importante también. Las enfermedades mentales no están tratadas con la importancia que tienen, empiezan estarlo, pero aún le queda mucho y creo que deberíamos educar a los niños para que, cuando lleguen estas cosas, no les abrume tanto como me ocurrió a mí. Siempre había tenido ansiedad pero nunca había sabido detectarla, hasta que un día me dio un brote muy fuerte, tenía miedo por la calle y me pasaron x cosas», destacó.