Lourdes Montes celebra su embarazo con una sonrisa: "Lo importante es que esté sanito"

La felicidad reina en el hogar de Lourdes Montes y Francisco Rivera. La pareja, que lleva una década compartiendo su vida, ha anunciado que serán padres de un niño esta primavera, su tercer hijo en común. «Quiero daros una maravillosa noticia. Si Dios quiere, en primavera seremos uno más en la familia. Qué ilusión más grande, es un regalo», escribió Lourdes en sus redes sociales el pasado 14 de septiembre, acompañando sus palabras de una entrañable foto familiar en blanco y negro.

Este viernes, la diseñadora de moda reapareció en el 25 aniversario de la marca Antonio García, celebrado en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Con una radiante sonrisa, Lourdes posó ante los medios y compartió detalles sobre cómo está viviendo esta dulce etapa. «Todo está muy bien, fenomenal. Estoy estupendamente, todo en orden, no me puedo quejar», aseguró.

La dulce espera

Lourdes Montes en un evento. (Foto: Gtres)

En una conversación distendida con Gtres, Lourdes ha desvelado que espera una niño, aunque ya sabe que será un niña. «La verdad es que yo quería una niña, pero lo importante es que esté sanito y que salga todo bien», dijo con su característico buen humor. Por su parte, Francisco Rivera, emocionado, desveló hace unas semanas el sexo del bebé en el programa DCorazón: «Otro trianero al mundo, así que lo esperamos con una ilusión tremenda».

¿Futuro torero?

Lourdes también abordó los inevitables rumores sobre el futuro de su hijo. «Uy, si todavía no ha nacido, cómo vamos a saber a qué se dedicará. Pero no, esperemos que no sea torero», respondió con una carcajada cuando le preguntaron si el niño seguiría los pasos de su padre.

Sobre la retirada de su cuñado

Cayetano Rivera en Málaga. (Foto: Gtres)

Respecto a la reciente retirada de Cayetano Rivera, Lourdes mostró su apoyo incondicional. «Lo que él decida está fantástico. Yo creo que mejor que nadie, un torero sabe cuándo es su momento y lleva muchos años de esfuerzo y pasando miedo y riesgo. Yo creo que se merece descansar, claro que sí», comentó, reflejando su admiración por la trayectoria del hermano de su esposo.

Las celebraciones navideñas serán este año especiales para el matrimonio. «Nosotros somos muy tradicionales: familia y, como siempre, fin de año con un viajecito con amigos», contó Lourdes, dejando entrever que la tranquilidad y los momentos en familia son una prioridad para ellos.

Una fecha especial

Lourdes Montes y Francisco Rivera en un evento. (Foto: Gtres)

La fecha del anuncio del embarazo también tiene un profundo significado para la pareja, ya que ese mismo día, hace diez años, se casaron en una ceremonia civil en Ronda (Málaga).

Por otro lado, Francisco reveló con emoción en el programa ¡De Viernes! cómo recibió la noticia. «Me llama llorando y me enseña el predictor. Digo, no me lo puedo creer», compartió. Este nuevo miembro de la familia es esperado con gran ilusión por sus hermanos mayores y, sobre todo, por unos padres que no pueden ocultar su felicidad.