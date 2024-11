Lorena Gómez confiesa su boda secreta con René Ramos: "Fue hace tiempo"

Fue en 2019 cuando Lorena Gómez y René Ramos se enamoraron locamente en un concierto de Manuel Carrasco. Desde entonces, no se han separado y, aunque tan solo un año después dieron la bienvenida a su primer y único hijo en común, lo cierto es que no existía ninguna señal que confirmara que habían decidido sellar su amor en el altar. Hasta ahora, que la ex concursante de Operación Triunfo ha dado un paso al frente para confesar que son marido y mujer desde hace tiempo.

«Estamos casados. Claro, hombre. No hemos hecho ninguna fiesta o celebración, pero claro. Hace tiempo que nos casamos, tenemos pendiente la celebración. La fiesta ya la haremos», contaba en una reciente entrevista. Sin dar mayores detalles, la intérprete de Indomable prefirió no desvelar la fecha exacta en la que tuvo lugar el enlace, aunque dejó claro que no ha sucedido recientemente. A juzgar por sus palabras, todo apunta a que fue algo rápido y sencillo, ya que ha señalado que entre sus planes no muy lejanos se encuentra el poder celebrar por todo lo alto su matrimonio con el hermano de Sergio Ramos. No obstante, no ha hecho referencia en ningún momento a si se dieron el «sí, quiero» acompañados de sus seres queridos o si, por el contrario, fue algo más íntimo entre ellos.

Lorena Gómez y René Ramos. (Foto: Gtres)

Sin explayarse mucho más en el asunto, Lorena desvelaba a El Español, el medio que ha publicado esta primicia, cuál era el secreto que mantenía con René para que su matrimonio funcionara: «Yo creo que el secreto es dejar ser. La comunicación también es importante. Y sentirse libre, para poder hacer y tomar decisiones sin tener miedo a que el otro te corte las alas en ese sentido», explicaba. Añadía que la confianza también era otro punto clave en su relación, así como transmitir a su hijo que se quieren mucho.

Lorena Gómez, René Ramos y su hijo. (Foto: Gtres)

Por otro lado, la artista también ha aprovechado sus declaraciones al medio citado para anunciar que ha planeado con René, en más de una ocasión, ampliar la familia: «Un hijo siempre es bienvenido. Ahora, quizá, no es el momento, porque estamos más centrados en lo profesional. Es un tema que hemos hablado y por qué no. Yo no tengo ningún problema en volver a tener un hijo y darle a René un hermano. Todavía soy joven», revelaba.

Los constantes rumores de boda

Aunque hasta ahora la cantante no había dado el paso de contar que ya está casada con René, lo cierto es que hubo una imagen en su Instagram que generó todo tipo de conjeturas al respecto. Y es que publicó una fotografía en una tienda de vestidos de novia del diseñador Jordi Dalmau que hizo saltar todas las alarmas. Sin embargo, se desconoce el motivo de su visita y si corresponde con las fechas en las que contrajo matrimonio oficialmente con el padre de su hijo.