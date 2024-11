Lorena Gómez rinde un sentido homenaje a las víctimas por la DANA

Lorena Gómez ha dado un paso al frente con su música para apoyar a las personas afectadas por la reciente DANA -Depresión Aislada en Niveles Altos- en Valencia, que ya ha dejado severas inundaciones y cuantiosos daños materiales en diversas zonas, además de más de 200 víctimas y decenas de desaparecidos. Gómez ha decidido canalizar sus sentimientos de empatía y solidaridad en una canción emotiva dedicada a las víctimas de este fenómeno meteorológico extremo, cuyos beneficios estarán destinados íntegramente a ayudar a los afectados por las devastadoras inundaciones.

La DANA ha golpeado con fuerza comunidades como Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía, y ha dejado a su paso cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, lo «más doloroso» son las numerosas familias destrozadas por la tragedia. Consciente del sufrimiento que muchas personas están viviendo, Lorena Gómez ha querido plasmar en esta canción un mensaje de esperanza, fortaleza y unión. Bajo el título Sigo en pie, la letra recoge el dolor y la resistencia de quienes han perdido sus hogares, sus pertenencias y a sus seres queridos. «Es una canción que va para Valencia pero que sirve para la vida en general, para cualquier momento en que uno se mantiene firme y con fuerza pese a tener el corazón destrozado y el alma que no puede más», ha explicado en una entrevista a los micrófonos de Gtres.

Lorena Gómez en Madrid. (Foto: Gtres)

«Siento impotencia de querer hacer más y no poder. Esta canción, sin ánimo de nada y que es un trozo, de momento, no ha salido a la venta ni nada, pero estoy dispuesta a terminarla y donar todos los beneficios. Al igual que con el resto y como están haciendo otros muchos artistas. Quiero ayudar y darles un poco de aliento. Al final esto es una reflexión que escribí y quise decir en voz alta. Valencia volverá a ser lo que era, aunque cueste mucho y haya mucho sacrifico de por medio», ha añadido la artista.

Las palabras de Lorena Gómez, más allá de lo anterior, llegan en un momento especialmente bueno para la cantante a nivel profesional. Y es que la natural de Lleida acaba de lanzar su último single, Si tú supieras. Se trata de una canción profunda y emotiva, escrita por ella misma, que se suma a una trayectoria musical marcada por un estilo pop único y distintivo. La nueva obra de Lorena, en sus propias palabras, invita a abrazar el momento presente, a sentirse en paz con uno mismo sin temor a juicios externos, y a avanzar con seguridad y determinación en cada paso de la vida. Es un llamado a encontrar la fuerza «para superar cualquier adversidad, recordándonos que siempre es posible salir adelante, sin importar lo difícil».

Lorena Gómez en Madrid. (Foto: Gtres)

En lo que respecta a su vida personal, Lorena Gómez prefiere manterse en un segundo plano mediático. La que fuera concursante de Operación Triunfo está centrada en la familia que ha construído con su esposo, René Ramos; la cual le gustaría ampliar próximamente. «Mi hijo me pide un hermanito o hermanita y si tiene que llegar que llegue, pero de momento no le pongo fecha, la verdad», ha dicho. Sobre su relación con sus cuñados, Pilar Rubio y Sergio Ramos, Lorena Gómez ha preferido no pronunciarse. «No voy a hablar sobre este tema», señala tajante.