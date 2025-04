Lorena García, copresentadora de Espejo Público, ha reaparecido en sus redes sociales para contar en primera persona el motivo por el que tuvo que alejarse de la televisión desde mediados de febrero y el contratiempo de salud al que ha tenido que hacer frente.

Operada por un tumor en el pecho

«Me habéis preguntado mucho estos últimos días. En estas casi dos últimas semanas. No he querido contarlo hasta ahora porque había pruebas pendientes. Me noté un bulto en la parte superior del pecho y se lo comenté a mi ginecóloga», ha comenzado diciendo en un vídeo que ha compartido en su cuenta personal, en donde actualmente acumula casi noventa mil seguidores.

La comunicadora ha contado que el pasado 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín, fue a hacerse una mamografía y que, tras la prueba, la radióloga vio conveniente someter a la presentadora a una biopsia en ese mismo momento. «En ese momento me asusté un poco», ha confesado.

«Cuando me dieron el resultado de la biopsia, no salió nada malo pero era concluyente y era imprescindible la extracción. He pasado días muy difíciles y complicados. He pasado miedo. El pronóstico no era malo, pero tampoco concluyente, y se te cae el mundo encima», ha continuado diciendo. García ha explicado que finalmente un mes después, el 21 de marzo, pasó por quirófano y ha contado el resultado que le dieron los médicos tras la operación: «Afortunadamente, la operación fue bien con anestesia general. El análisis concluyente ha arrojado que es benigno. Estos días de recuperación han ido bien y el resultado es bueno, es benigno, ya concluyente».

Asimismo, la compañera de Susanna Griso ha aprovechado este canal para concienciar de la importancia de hacerse revisiones con frecuencia y, mayoritariamente, las mujeres: «Tenemos que observarnos, mirarnos y cuidarnos. Ante la menor duda debemos acudir al especialista. Por desgracia, para muchas este es un trance muy complicado, pero que también hay historias que tienen un final como el mío. La vida nos sorprende a veces y nos da estos sustos, pero también nos regala alegrías. Chicas, tenemos que mirarnos, cuidarnos, observarnos, priorizarnos y acudir a todas las revisiones rutinarias».

Finalmente, la presentadora también se ha referido a las personas que le han apoyado durante estas últimas semanas y, concretamente a la doctora Sara Rubio, la encargada de su seguimiento y, como García la ha definido, su ángel de la guarda: «Y es también un gracias a todas las personas que habéis estado pendientes de mí y del resultado estos días. Muchas mujeres, que cuidan y miman a otras mujeres, y eso es… Gracias a todos los profesionales del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Me he sentido más que cuidada en las manos del Doctor Javier Heras (le llamé semiDios animada por el propofol, me traicionó el subconsciente) gracias, porque supo transformar mi miedo e incertidumbre, en seguridad y confianza. Y gracias a mi ángel de la guarda, la doctora Sara Rubio. Qué suerte tenerte cerquita una vez más, en un momento así».