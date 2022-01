El ‘Blue Sunday’ de Letizia

La Reina Letizia ha despertado esta mañana, a buen seguro, con un importante sentimiento de nostalgia dada la fecha de este domingo azul. Hoy, su abuela, María del Carmen Álvarez del Valle, conocida por todos como Menchu, cumpliría 94 años de edad. Se trata, por tanto, de un complicado día tras la muerte de la periodista a los 93, el pasado 27 de julio que, además, llega después de una anterior onomástica marcada por la pandemia y por la imposibilidad de celebrar en persona, abuela y nieta, tan destacada fecha, hasta donde los medios de comunicación pudieron conocer. Sea un hecho o no que ellas volvieron a verse, y sin saber en cuantas ocasiones, este domingo la Reina y su familia recuerdan a una de las personas que más ha marcado la personalidad de la mujer del monarca español. Se trata de un Blue Sunday que, para Letizia, supera sin duda al mundialmente conocido Blue Monday (tal día como mañana), término que acuña al tercer lunes del año, que en 2021 cae en el 17 de enero y cuyo origen viene del Reino Unido, cuando el psicólogo Cliff Arnal ideó en el año 2005, una fórmula matemática según la cual se valoraban factores «particularmente deprimentes» que se unían en este día.

Referencia laboral y familiar

Por todos es sabido que la relación entre Menchu y doña Letizia era especialmente estrecha. Tanto es así que la que se iba a convertir en princesa de Asturias eligió a su abuela paterna para leer en la boda real que siguió toda España y gran parte del extranjero. Después de aquella declaración de intenciones familiar por parte de Letizia, fueron numerosas las ocasiones en las que la mujer del Rey tiró de su abuela para presumir de ella frente a sus ‘subditos’.

Años después de la boda con don Felipe, hemos podido conocer detalles que muestran esa necesidad por parte de la reina de mostrar públicamente a su admirada abuela. Ella fue una de las primeras personas que conoció don Felipe tras conocerse su noviazgo y compromiso en el año 2003. Años más tarde de aquella icónica imagen de los futuros esposos visitando a los abuelos, pudimos saber que Menchu se mostró reticente a que el heredero visitara su domicilio en Ribadesella por no tratarse de “una casa para recibir a un príncipe”.

Los Premios Príncipe de Asturias (hoy Premios Princesa de Asturias), también fueron un marco en el que Letizia presumió orgullosa de la veterana locutora. Menchu se convertía en pieza clave del entorno de apoyo de su nieta, pero también lo era para los asturianos. Los aplausos ensordecían el Teatro Campoamor cuando Menchu bajaba del coche oficial para disfrutar de la gala, casi le aplaudían más que a su nieta.

En el año 2019 la abuela de la reina recibió un premio de honor a su carrera como prestigiosa periodista radiofónica. No fue el único, había recibido dos Antenas de Oro (1974-2004) y un Premio Nacional de Radio (2013), pero sí el último. Después de este galardón llegó la pandemia desconfigurando con la distancia social las relaciones humanas de medio mundo y también la de la Reina Letizia y su abuela. Aunque, en ningún caso el amor y el cariño, que sentían la una por la otra.

Controvertida despedida: la última entrevista entrevista de Menchu

Menchu, no se dejó nada en el tintero y supimos de ella tras su triste deceso. OK Diario publicaba una reveladora entrevista póstuma con la periodista, que accedió a conceder con la única condición de que solo podía ser publicada una vez que ella ya no estuviese presente.

En ella, la locutora confesaba, entre otros aspectos de su relación con la Familia Real, haber intentado a frenar a su nieta en su empeño de tener una relación seria con el heredero de la Corona. Un deseo de Menchu que finalmente, Letizia no fue capaz de cumplir.