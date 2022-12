Leticia Sabater, fiel a su tradición navideña: estrena ‘hit’ con una colaboración de lo más natural

A juzgar por sus últimos movimientos anuales, todo apunta a que una de las grandes referentes a nivel artístico de Leticia Sabater es Mariah Carey. Nada más dar por terminado el día de Todos los Santos, la intérprete de All I Want For Christmas Is You protagoniza su reaparición estelar, inaugurando así la época navideña y dándola paso con su famosísima canción, la cual se ha convertido en todo un himno por estas fechas. Quizá eso mismo es lo que quiera conseguir la ex concursante de La Casa Fuerte con sus hits, los cuales no están exentos de polémica siempre que salen a la luz.

Fue en 2018 cuando la catalana dio pistoletazo de salida a la que ya se ha convertido en su tradición de cara a la Navidad. Durante ese mismo año, la cantante estrenó El Polvorrón, una canción que reúne casi dos millones de visualizaciones en YouTube gracias a su letra, un tanto subida de tono. Doce meses después, Sabater repetía experiencia con Trínchame el Pavo, siguiendo la tónica anterior aunque con menos éxito. No obstante, la cantante no se ha rendido en ningún momento en esta nueva faceta de creadora de villancicos, habiendo publicado posteriormente Papá Noel; Papá Noel, You’re The Only One; y ahora, Papá Noel #LlénameElTanke, un hit que cuenta con la colaboración de true fruits, la conocida marca alemana de smoothies.

Con el único objetivo de dar un toque cañero al que ya trae consigo Leticia en todas y cada una de sus canciones, true fruits ha tenido oportunidad de presentar su edición limitada más esperada en este año en este videoclip, que no es otra que la botella del smoothie purple bajo el concepto Papá Noel, #LlénameElTanke de true fruits. Sin duda alguna, una bebida que dará mucho de qué hablar y que estará disponible en puntos de venta habituales y supermercados como Carrefour, Eroski o Alcampo entre diciembre y enero.

La firma en cuestión ha confiado en la cantante para dar cabida a esta colaboración, ya que consideran que “las cosas buenas suelen ser serias”, pese a que “lo serio, a menudo es aburrido”. Un concepto al que en true fruits quieren dar un giro de 180 grados, haciéndose la siguiente pregunta: “¿Por qué un producto saludable y de alta calidad no puede ser sexy? ¿Por qué ‘sano’ se entiende siempre como lo contrario de ‘guay’ y ‘divertido?”. Unas cuestiones a las que tendrán que dar respuesta quienes prueben estos smoothies, que ya prometen ser la solución perfecta para la resaca de una forma divertida, original, rica y natural.

Entre tanto, Leticia Sabater sigue intentando convertirse en la superestrella de la Navidad dentro de nuestras fronteras, reuniendo ya más de 300.000 reproducciones con su último villancico en colaboración con true fruits, el cual cuenta con una letra de lo más rebelde que rompe con los estereotipos y deja entrever que, con su personalidad, la de Barcelona está dispuesta a llegar a lo más alto.