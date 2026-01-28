Leire Martínez reacciona al posible romance entre Amaia Montero y Xabi: ”Que viva el amor”

Leire Martínez se ha pronunciado de manera tajante respecto a los últimos rumores que asolan a la banda de la que formó parte durante 17 años. Y es que recientemente los rumores respecto a un posible romance entre Amaia Montero y su compañero, Xabi San Martín, han ido cobrando cada vez más fuerza.

Martínez, quien estuvo presente este pasado 27 de enero en la 3ª edición de la Gala Spotify en Madrid, no dudo en opinar respecto a la evolución que ha tenido la industria musical en estos últimos años. «Tengo muchísimos amigos dentro de la música, es una de las cosas que más le agradezco a la profesión. Tengo compañeros y compañeras increíbles, aunque luego puedas tener más feeling con uno o con otro», considera. De igual modo, ella apunta a que «está cambiando mucho esa visión de las superestrellas…esto va de personas».

Leire Martínez posando en un photocall. (Foto: Gtres)

Y, en cuanto a la relación que ha podido surgir entre su ex compañero de La Oreja de Van Gogh, Xabi San Martín, y la actual vocalista del grupo, Amaia Montero, Leire deja claro que les desea lo mejor. «No tenía ni idea, pero… ¡qué viva el amor!», ha declarado contundente.

Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh. (Foto: Redes sociales)

El misterioso romance que daba pie a las especulaciones

Concretamente, era un mensaje en específico el que hacía saltar todas las alarmas y nos daba las primeras pistas sobre este paso al frente que habrían dado la cantante donostiarra y el tecladista. «Esta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero», rezaba el texto emitido en la cuenta oficial del grupo. «Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas», le dedicaban a Montero.

Leire Martínez en la 3ª edición de la Gala Spotify en Madrid. (Foto: Gtres)

«Y si de verdad quieres sentir lo que es conectar con alguien al nivel más profundo y reírte sin darte cuenta, tienes que pasar un rato con ella. Debería de ser una asignatura obligatoria para todos en esta vida», proseguía el emotivo mensaje ensalzando la figura de Amaia. Lo que muchos han entendido como una declaración de amor en toda regla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Oreja de Van Gogh – Oficial (@laorejadevangogh)

Años atrás ya se especuló respecto a un posible romance entre Amaia y Xabi, y es que muchos destacan la intensa conexión que siempre ha existido entre ambos. De hecho, hubo cierto tema en el que el tecladista y compositor ya habría expuestos sus sentimientos por la artista. Concretamente, en la canción Tan guapa. «Tan guapa que me desarmaban tus ojitos de gata. Tan guapa que lloré tu nombre cada madrugada. Mi vida se paró, y solo mis días pasan», dice la letra de la misma.