Laura Garkas, la nueva ‘apuesta’ de Telecinco y competencia directa de Josep Ferré

Sálvame acaba de cumplir 14 años en emisión y, aunque su final está cerca, sus colaboradores y en general sus trabajadores no dejan de reinventarse. Es por ello que todos ellos han puesto especial atención en plataformas 2.0 como TikTok, en la cual una joven llamada Laura Garkas ha conseguido un gran protagonismo al llevar a cabo ciertas parodias de los momentos más destacados del programa de las tardes de Telecinco.

En las últimas ocasiones, la creadora de contenido no ha tenido reparo en mostrar sus habilidades no solo a la hora de imitar, sino también al cantar. Tanto es así, que en la última ocasión no ha tenido ningún tipo de problema en llevar a cabo la actuación de Belén Esteban en Las campanas del amor, una célebre canción de Mónica Naranjo y concretamente del álbum Palabra de mujer con la que ha demostrado estar dispuesta a dar de qué hablar y mucho, dejando a todos boquiabiertos.

Pero las actuaciones de Laura no se ciñen a Sálvame, y es por ello que hace referencia a algunos de los programas más destacados de Telecinco. Este es el caso de La Isla de las Tentaciones, uno de los espacios más exitosos de la cadena de Fuencarral y que tantos buenos momentos ha dejado en televisión. La manita relajá de Lucía a Manué, la canción de Andreu, o Christofer buscando a Estefaníaaaaa han sido algunas de las situaciones que más han gustado a los espectadores y que Garkas ha recreado a su modo, provocando la risa de sus seguidores en TikTok y haciendo que su audiencia vaya in crescendo con el paso del tiempo.

Otro de los programas que también ha tocado Laura es el de First Dates. Teniendo en cuenta que en ocasiones el programa de citas a ciegas más famoso de Cuatro cuenta con momentos un tanto divertidos en sus participantes, son muchas las posibilidades que se le han ocurrido a Laura para recrearlos, provocando así la carcajada inmediata entre su ejército de fans, el cual cada vez va a más y no resulta extraño.

Ahora que Sálvame está a punto de finalizar, ¿tendrá Laura Garkas la posibilidad de imitar algunos momentos de otros programas de televisión que suplan el papel de Jorge Javier Vázquez o Belén Esteban? Aunque se trata de una incógnita que aún no tiene una respuesta exacta, sí que se espera que la tiktoker pueda reinventar su contenido e ir adaptándolo a los nuevos espacios que van surgiendo. Algo que lleva haciendo ya durante varios meses y que ha ido conquistando a la gente no solo que utiliza redes sociales, sino también a personas que ven la televisión desde sus casas y no habían podido llegar a imaginar que una joven haría de una manera tan genuina el papel de la imitación, siendo así la competencia directa de Josep Ferré.