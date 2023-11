No se habla de otra cosa y no es para menos. Sevilla se ha convertido en los últimos días en un perfecto cónclave VIP hasta el que se han desplazado tanto rostros conocidos de nuestro país como de fuera de nuestras fronteras. ¿El motivo? Los Latin Grammy Latin 2023, celebrados por primera vez en España y fuera de Estados Unidos. Quien fue vista en la Estación de Atocha para poner rumbo a la ciudad hispalense fue Lucía Rivera.

Lucía Rivera en una imagen de archivo / Gtres

Sin embargo, la modelo confesó que no iba a estar en la gala a la que, precisamente sí asistió Eva González, ex de su padre, Cayetano Rivera y con quien no habría tenido una gran complicidad el tiempo que duró el matrimonio. El motivo del desplazamiento de la hija de Blanca Romero era otro que no desveló. Aunque sí que dejó caer a los reporteros que cabía la posibilidad de que asistiera a la fiesta que se celebró después de la ceremonia musical.

Eva González en los Premios Latin Grammy 2023 / Gtres

¿Se vieron Eva González y Lucía Rivera?

Una vez finalizó la entrega de reconocimientos algunos de los famosos disfrutaron de una noche de diversión organizada por Cayetana Rivera, ya que la hija de Francisco Rivera se dedica a la organización de eventos. De hecho, hace poco entraba a formar parte de uno de los equipos más potentes del sector, Grupo Pacífico. Pero, por ahora, no hay rastro alguno de que Eva y Lucía se pudieran haber encontrado en ese exclusivo after party. Tampoco han dejado constancia de su hoja de ruta a través de sus respectivas redes sociales.



Eva González en los Premios Latin Grammy 2023 / Gtres

De haberse producido este encuentro habría tenido lugar después de que Lucía Rivera publicase su libro autobiográfico: Nada es lo que parece. Fue el pasado mes de marzo cuando la maniquí lanzó el ejemplar en el que narra alguna de sus vivencias en primera persona. Asimismo, en las páginas del capítulo Familia, Lucía confirmó lo que ya era un secreto a voces el divorcio de su padre con la presentadora de La Voz. Textualmente se puede leer en uno de los fragmentos: «Y, aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya ex mujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido cada uno de ellos. Son personas extraordinarias con sus habilidades y sus torpezas. Son seres únicos e insustituibles», reza el texto. Con estas palabras, Lucía afirmó de su puño y letra que el torero y la comunicadora dieron portazo a su historia de amor. De hecho, actualmente, Cayetano mantiene está inmerso en una relación sentimental junto a Maria Cerqueiras, con quien ya se le ha visto en reiteradas ocasiones.

Ante esta nueva relación, Lucía Rivera también se pronunció minutos antes de coger ese tren. Muy discreta, optó por limitarse a decir que no iba a hablar de este tema pese a que ha trascendido que tiene buena relación con Cerqueiras. «Todo el mundo me cae bien», insistió antes de marcharse.