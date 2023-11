El 6 de noviembre de 2015, hace ahora ocho años, Eva González y Cayetano Rivera se daban el ‘sí, quiero’ en una romántica ceremonia celebrada en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en el municipio sevillano de Mairena de Alcor. Sin embargo, a pesar de tener un hijo en común -Cayetano, que nació solo tres años después del enlace-, y de haber luchado por una relación que duró más de una década y que estuvo repleta de altibajos, a finales de octubre de 2022 se conocía que el matrimonio había tomado caminos por separado. El hecho de que el diestro rehiciese poco después su vida con la presentadora portuguesa María Cerqueira terminaba por dinamitar cualquier posibilidad de reconciliación.

Cayetano Rivera y Eva González el día de su boda / Gtres

«Me encantan los niños y me encantaría tener más», declaró María Cerqueira hace poco más de un mes en el programa que presenta en la TVI llamado Em Familia. Lo hacía en referencia a su relación sentimental con Cayetano Rivera, al cual conoció precisamente en 2019 en esta misma cadena a raíz de una entrevista que le hizo al diestro en la plaza de toros de Lisboa. Tras su encuentro, ambos intercambiaron los teléfonos para mantener el contacto, pero no fue hasta el otoño pasado cuando sus vidas se volvieron a encontrar en el plano romántico.

Y era en marzo de este mismo año cuando se hacía oficial la relación al publicarse las primeras imágenes de la pareja durante un encuentro en Sevilla, al que le siguió un romántico viaje a Venecia. Durante su viaje a la ciudad italiana, ambos fueron fotografiados paseando en góndola por sus canales, sin ocultar la historia de amor que están viviendo en la actualidad. A pesar de que mantienen una relación a distancia, puesto que la presentadora lusa conduce dos programas de televisión en su país y reside en Oporto mientras que Cayetano tiene su casa en Ronda, lo suyo parece ir hacia adelante, aunque se ha comentado recientemente que no habrá boda de momento.

Una de las personas que más contentas está con esta relación es la hija mayor del torero, Lucía Rivera. La joven, a la que Cayetano adoptó durante su relación con la actriz Blanca Romero, no solo ha asegurado que María le parece una mujer «increíble» y «alucinante» sino que no ha dudado en calificar a su hija Kika como su hermana. Y es que la relación que mantenía Lucía con la ex mujer de su padre, Eva González, era prácticamente inexistente, tal y como ella relató en su primer libro, Nada es lo que parece.

Cayetano Rivera y Eva González en 2021 / Gtres

Por su parte, la propia Eva González, que acaba de cumplir 43 años, no solo no ha dado muestras de rehacer su vida en el plano sentimental un año después de su separación con Cayetano Rivera sino que hace solo unas semanas aseguraba que en estos momentos no se «plantea» volver a enamorarse de nuevo. «Sinceramente no, estoy en un momento en mi vida en el que estoy muy volcada con mi hijo y con mi trabajo. Cuando no estoy trabajando, estoy con él. No es una cosa que sea una prioridad en mi vida», explicaba. No obstante, aseguraba que se encuentra en un buen momento, que desde «la soltería» se está «estupendamente» y que se compenetra bien con su ex marido en todo lo relacionado con el hijo que tienen en común.