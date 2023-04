Cayetano Rivera y María Cerqueria se comen a besos en Venecia

Cayetano Rivera y María Cerqueira ya no se esconden. La pareja ha decidido dar rienda suelta a su amor, aunque por el momento no en España. Al parecer, todavía no quieren publicar nada sobre su historia de amor, pero las cámaras les han cazado en Venecia, la nueva ciudad del amor. Entre comida tradicional italiana, paseos en góndola y besos de por medio, el torero y la presentadora portuguesa han sellado por todo lo alto su romance.

Han sido solo un par de días en los canales de la ciudad italiana, pero suficiente para que Cayetano sacase a relucir su lado más romántico. Mientras, María capturaba todos los momentos con su móvil, en un intento de dejar para el recuerdo esta bonita etapa sentimental. Como dos enamorados que se encuentran en el punto álgido de su relación, la pareja recorrió todas las calles de Venecia, desde el Puente de Rialto hasta la Plaza de San Marcos. Y, como ya es tradición, el torero y la televisiva decidieron subirse a una góndola para ver la ciudad desde otro punto, protagonizando las imágenes más cariñosas hasta la fecha mostrada.

Ha sido Semana quien ha compartido estos momentos de complicidad que hacían mucho que no se veían en la vida de Rivera, que nunca se mostró tan cariño con Eva González en público. Un viaje, una complicidad y un amor con el que el diestro deja claro que su ex mujer es ya parte de su pasado. Pasada la página. La revista, además, ha confirmado que la pareja se instaló en The Gritti Palace, un hotel de lujo ubicado cerca del Gran Canal. Además, disfrutaron del mítico restaurante veneciano Harry’s Bar. Las imágenes hablan por sí solas y, además de fardar de relación por las calles italianas, también aprovecharon esta escapada para hacer turismo e ir de compras a tiendas de las firmas más exclusivas.

Un movimiento con el que dejan claro que su historia de amor va viento en popa y que, por supuesto, la distancia no es impedimento. Mientras el torero continúa con su vida personal y profesional en Sevilla -donde ya ha empezado la temporada de toros-, María sigue volcada en su faceta como presentadora en Portugal, aprovechando ambos los días que tienen para verse y alimentar su relación.

Una curiosa historia de amor

El pasado mes de octubre saltó a la prensa la separación del torero y Eva González. Desde entonces, ambos mantuvieron el silencio y lucharon por la buena sintonía por el hijo que tienen en común. Pero cada uno ha rehecho su vida y, mientras el corazón de la presentadora sigue siendo todo un misterio, sí se ha podido conocer que Cayetano le ha dado una segunda oportunidad al amor con una mujer que ya formaba parte de su pasado.

Corría 2019 cuando el diestro debutaba en la plaza de toros de Lisboa, ocasión que aprovechó para dar el salto a la televisión portuguesa de la mano de su nueva ilusión. María Cerqueira, que había comenzado en las mañanas de la TVI, quiso entrevistarle, sin llegarse a imaginar que unos años después se convertiría en su compañero de vida. La química fue instantánea, llegando incluso a fotografiarse para colgar este encuentro en la red. A día de hoy, su sintonía cobra especial significado.