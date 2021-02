Justo cuando empiezan a sonar ya algunos de los nombres de los posibles candidatos a concursar en la próxima edición de ‘Supervivientes’, su presentadora estrella en Honduras, Lara Álvarez, ha sorprendido con un cambio en todos los sentidos. Si hace solo una semana presentaba su nuevo proyecto alejado de la televisión, pero muy ligado a la comunicación, la asturiana ha sorprendido con un nuevo look que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que aunque su cabello es una de sus señas de identidad, la comunicadora ha decidido decirle adiós a su habitual melena castaña, para lucir una cabellera rubia.

Un tono de pelo vainilla con mechas babylights para aportar luz, que ha dulcificado sus rasgos y que además es uno por el que más apuestan los profesionales esta temporada. Por si fuera poco, el cambio le ha encantado a sus casi 2 millones de seguidores de Instagram. Lara ha descubierto su nueva imagen coincidiendo con un directo junto a la cantante Beatriz Luengo y, antes de conectar con ella, Lara se ha pronunciado al respecto: «Todos lo habéis notado y no he dicho nada. Todavía no me he hecho, pero me haré con ello. Es un cambio bastante…», ha explicado con una gran sonrisa. Está claro que al no haber llevado nunca un cambio tan radical como este, la está costando asimilar su nueva imagen. Pero ella está impresionante con lo que se ponga.

Este es sin duda su cambio de look más radical. Tiene una imagen marcada y sus estilistas de confianza han jugado con su cabellera en más de una ocasión. Especialmente en ‘Supervivientes’ donde se le ha podido ver con larguísimas extensiones, el pelo rizado, con trenzas y con una sencilla coleta alta con el pelo ultraliso. Aunque sin duda, uno de los peinados que más ha gustado fue el falso bob que lució hace meses, durante la emisión de ‘La Casa Fuerte’. Con el pelo rizado y recogido casi a la altura de la barbilla emulando una melenita, la presentadora deslumbró y, una vez más, volvió a marcar tendencia.

Parece ser que este año la veremos presentar desde Honduras con este color de pelo tan acorde al ambiente del programa, aunque es un tono que requiere de muchos cuidados. Lara ya se está preparando a fondo para ponerse frente a la cámara en los Cayos Cochinos y, además del rubio, está entrenando como nunca, para lucir sus peculiares estilismos con su envidiable figura.

Aliados

Mientras llega el momento de viajar a Honduras con la nueva expedición de supervivientes, Lara Álvarez ha lanzado una nueva plataforma de contenido gratuito en sus redes sociales. Se trata de ‘Aliados’, un proyecto «importante y emocionante» para ella, que vio la luz hace poco más de una semana. A través de su propio perfil de Instagram, pondrá a disposición de sus seguidores toda una lista de profesionales de diferentes ámbitos con el objetivo de brindar apoyo a sus followers y a estos colaboradores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka)

Como ella misma dice: «Es un plan de comunicación donde este grupo fantástico de profesionales con los que trabajo de manera permanente en mi día a día, van a poner a vuestra disposición sus conocimientos, sus herramientas, clases y ejercicios». Y lo harán una vez a la semana. Todo está estudiado al milímetro, de tal manera que acceder a los contenido sea fácil y a tan solo un click.

Con secciones bien diferenciadas que van desde sesiones deportivas de la mano de su entrenadora personal, Crys Díaz, a consejos alimenticios, sobre el cuidado de mascotas, sesiones de yoga y meditación, a todo lo relevante con la industria musical, que correrá a cargo de Beatriz Luengo. Y todo de una manera gratuita. «Me emociona porque creo que es algo muy útil. Algo por y para vosotros, que siempre me habéis dado vuestro apoyo (…) Por eso, en agradecimiento permanente he ideado la manera de hacer que este círculo de apoyo mutuo entre todos tenga sentido».