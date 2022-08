KIOSCO: de las lágrimas desconsoladas de Urdangarin a los mejores momentos de la Gala Starlite

Como ocurre cada miércoles, los kioscos de España se han llenado de revistas cargadas de la actualidad más candente del panorama social. En esta última ocasión, han llamado especialmente la atención las lágrimas de Iñaki Urdangarin, que rompe en llanto mientras Ainhoa Armentia trata de consolarle. Por otro lado, también pueden verse los momentos más sorprendentes de la Gala benéfica de Starlite, en Marbella; el lado más romántico de Kiko Matamoros y Marta López Álamo en sus últimas vacaciones; y la escapada a la playa de Paz Padilla junto a su hija Anna antes de retomar su trabajo en televisión.

En primer lugar, podría decirse que la portada de Diez Minutos ha conseguido acaparar todo el protagonismo. Y no es para menos, ya que en ella aparece una faceta sentimental y totalmente desconocida de Iñaki Urdangarin. En las imágenes en cuestión, el exduque de Palma aparece a bordo de un coche junto a su actual pareja y sin poder evitar que las lágrimas caigan sobre su rostro. Mientras tanto, su excompañera de despacho de abogados intenta tranquilizarle a base de abrazos, que no parecían ser la solución para calmar la aparente tristeza de su pareja. Finalmente, y pasados 20 minutos, Ainhoa se despedía del ex de la Infanta Cristina para posteriormente bajarse del coche y seguir con su rutina laboral, mientras que Urdangarin se alejaba del lugar de la cita con el vehículo en cuestión.

Por otro lado, en ¡Hola! se han colado en la Gala Benéfica del Starlite, la cual tuvo lugar durante la pasada tarde del domingo 14 de agosto. Una jornada de lo más especial en la que Marbella se convirtió en Hollywood por un día, acogiendo a algunas de las personalidades más destacadas a lo largo y ancho del globo por una buena causa. Tanto es así, que Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán decidieron premiar a Alejandra Gere, esposa de Richard Gere, por su altruismo y contribución en diferentes causas humanitarias. Una presencia que no desaprovechaba Victoria Federica al posar con la pareja y protagonizar así una de las portadas con más glamour del medio citado hasta la fecha.

En Lecturas han optado por Paz Padilla como baza para dar pistoletazo de salida al miércoles. En la portada, la presentadora luce tipazo con un bañador mientras se sumerge en aguas gaditanas. Una escapada que ha protagonizado junto a su hija, Anna Ferrer, y su amigo Xoan Viqueira. Unas pequeñas vacaciones en Zahara de los Atunes en las que no ha estado presente su nuevo amor, Fran Medina, y con las que la actriz pondrá el broche de oro al verano antes de retomar un futuro televisivo un tanto incierto.

Por último, en Semana han llevado a cabo un despliegue de su pasión con Kiko Matamoros y Marta López como grandes protagonistas. Y es que, después de haber regresado de Honduras tras haber concursado en Supervivientes, el colaborador se ha deshecho en carantoñas con su pareja en Tulum, dejando entrever que su relación va viento en popa pese a ser muy criticada.