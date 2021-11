Eran muchos los que pensaban que Kiko Rivera no volvería a Telecinco, pero esta noche se ha convertido en la gran sorpresa de ‘Secret Story’. Atrás ha quedado su promesa de no volver y las feas palabras que dijo contra la cadena, haciendo suyo el conocido refrán de donde dije digo, digo Diego. «Hola Jorge. ¿Cómo estás?», ha saludado Kiko con una sonrisa, ya dentro de la casa, donde se ha mostrado muy a gusto. «Estoy de maravilla, muy contento porque me trae muy buenos recuerdos. Tal y como están las cosas yo me quedaba aquí dos o tres meses», ha bromeado sobre su situación actual y es que pese a que las cosas están un poco más calmadas en su familia, aun tiene camino por recorrer.

En ese sentido, el presentador le ha querido recordar uno de los momentos más bonitos que vivió durante su reality: el reencuentro que vivió con su madre. «Bonito día, Jorge», ha dicho, volviendo a ese momento, en el que Isabel Pantoja anunciaba a su hijo que ponía rumbo a Supervivientes. «Volvería a ese día Jorge. Las cosas estaban mejor ahí. Bastante mejor», ha seguido emocionado. «¡Pero va todo en camino! De verdad que sí. Ahora me ha traído muchísimos recuerdos, pasé tres meses aquí con gente maravillosa a la que guardo mucho cariño, a otros no tanto.. Fue maravilloso. De los mejores tres meses de mi vida».

De regreso al presente, Kiko Rivera ha confesado tenía muchas ganas de «darle un abrazo a Luis Rollán a través de esa pared que ponéis ahora por eso del Covid. ¡Me encantaría! Porque sé que lo necesita además». Un deseo que se ha llevado consigo y es que los protocolos del programa no permiten el contacto directo. Además, su misión era otra, rebajar el tenso ambiente que se instauró en la casa de Secret Story hace unos días. Y sí, Kiko y Luis no se han podido tocar, pero tenía muy claro qué si tuviera la opción preferiría no contarme nada del exterior. «Relativo a mí que cualquier cosa le volvería loco, imagínate le digo que ha fallecido mi abuela, por ejemplo, aquí se vuelve loco. Creo que hay que dejar que la gente concurse sin información del exterior, es mejor. Yo creo que él cree que nos vamos a reconciliar, para mí es familia, adoro a mi primo Luis. Es un tío espectacular y lo está demostrando bastante bien».

Pero antes de dejar a Kiko subirse al escenario, Jorge Javier Vázquez ha querido sacar a coalición las polémicas palabras que dijo contra Sálvame, programa que también presenta Jorge Javier. «Me gusta mucho verte en Mediaset porque esta, lo quieras o no, es tu casa y la de tu familia», le ha dicho muy sincero. Con una sonrisa en los labios, la respuesta de Rivera no se ha hecho esperar: «A veces cometemos errores, Jorge ya sabes cómo soy, tío». Una especie de Mea culpa que el catalán no ha dudado en abrazar, echándole un capote a continuación, «a veces nos largamos de casa, pero luego volvemos». «Luego volvemos, sabes que yo os tengo mucho cariñoso, Sobre todo a ti, sabes que te tengo muchísimo cariño y tengo un huequito por ahí», ha terminado Kiko, despidiéndose con un gran beso y poniendo rumbo al improvisado escenario.

Kiko: «Sabéis que os tengo muchísimo cariño» #SecretGala8 pic.twitter.com/S9n2gkRYIr — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 4, 2021

Tras saludar a Jorge Javier Vázquez el dj se ha presentado en la terraza de la casa para cantar su último tema, una actuación sorpresa en la que ha estado acompañado de Yeray (del grupo Los Rebujitos) que ha dejado a todos con la boca abierta. «¡Ostras, que está Kiko Rivera!», exclamaba una emocionada Sandra, que animaba a sus compañeros a darse prisa para disfrutar de la actuación. Los habitantes de la casa han disfrutado del tema, titulado Te necesito. De todos ellos el que más ha disfrutado ha sido Luis Rollán, que se ha puesto muy contento al ver a Kiko, con quien tiene una relación muy estrecha.

«Te quiero primo, estás estupendo. Os quiero a todos», se ha despedido Kiko de los concursantes de Secret Story, dejando al periodista con lágrimas en los ojos y la alegría de haberle visto. «No puedo hablar», decía sin contener la emoción, «me ha dado mucha alegría de verle. Lo amo, le quiero mucho». «¿Te has acordado también de su madre?», le ha preguntado Jorge Javier a lo que Rollán no ha podido más que afirmarlo, «yo siempre me acuerdo de la gente que quiero», ha respondido el andaluz, que ha dicho que si bien no sabe qué pasará entre ellos espera que sea bueno. «Para mí esto ha sido un regalo, os lo agradezco de corazón». Para terminar, Vázquez ha querido saber si Luis sigue teniendo relación con la tonadillera. «No hablo con nadie, solo con esta familia que tengo aquí. Pero antes de entrar no. Claro que la echo de menos. Jorge, yo no puedo dejar de querer a la gente que quiero de un día para otro. No soy un robot. ¡Qué sorpresa! Estoy asimilándolo ahora mismo».