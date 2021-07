Golpe en la mesa de Kiko Rivera tras varios días de intensos rumores sobre una posible grave crisis en su matrimonio. Las especulaciones han estado sobre la mesa y han cobrado más fuerza después de que el DJ estrenara el flamante coche valorado en 80.000 euros. Todo coincidiendo con el anuncio de Irene Rosales de dejar la televisión.

Un serie de circunstancias, sumado a las fuentes de varios colaboradores de ‘Sálvame’ que afirmaban que Kiko e Irene estaban atravesando una fuerte crisis debido a desacuerdos en cuanto a la economía familiar. Un punto que habría provocado fuertes broncas entre ellos. Pero nada más lejos de la realidad.

El hijo de Isabel Pantoja ha zanjado estos rumores con una publicación a través de sus redes sociales, donde ha aclarado qué está ocurriendo en su pareja. Con una bonita imagen en la que aparece dándole un apasionado beso a su mujer, y un texto sencillo en el que vuelve a declararse a su mujer. «BOOM. Noticia de última hora», comienza diciendo.

«Te sigo y seguiré amando hasta el fin de mis días. Lo malo ya pasó, cariño. Todo lo que viene ahora es bueno y solo me apetece vivirlo a tu lado. Tema espero que zanjado…continuamos para bingo familia», ha escrito. Su post ha tenido la respuesta inmediata de su mujer, en la misma línea que él: «Con amor hasta el infinito y más allá»

La polémica sigue teniendo al hermano de Isa Pi en el ojo del huracán. Aunque continúa manteniendo una guerra abierta con su madre y con su tío Agustín, su última aparición en televisión en ‘La Resistencia’ le ha valido nuevas críticas. Todo gracias a su confesión sobre cuál es su patrimonio actual y que nada tiene que ver con la situación que atravesó hace solo un año, cuando desveló que estaba sobreviviendo gracias a la ayuda del Gobierno para los autónomos.

La pandemia hizo estragos en su agenda laboral y, solo un año después le contaba a David Broncano que su economía era muy diferente a la que tuvo durante la pandemia: «Tengo dinero suficiente para que tanto mis hijos como yo vivamos el resto de mi vida, si me muero esta noche, claro. Tengo en el banco, sin contar patrimonio porque no me lo han dado, como un millón y medio de euros. Un poquito arriba, un poquito abajo», terminó diciendo.

Ha sido un año muy complicado para ellos. Irene perdía a su madre, comenzaba la pandemia y continuaba con el comienzo de la guerra entre Kiko y su madre. Un conflicto que pillaba en medio a la joven, que también decía adiós a su padre mientras las espadas estaban en alto entre su marido y su suegra estaban en alto.

A lo largo de estos meses el matrimonio se ha mantenido unido contra viento y marea. Han sido un apoyo mutuo en los malos momentos, y así parece que va a seguir siendo. Kiko e Irene siguen felices, juntos y muy enamorados.