‘Supervivientes 2022’: Kiko Matamoros entona el ‘mea culpa’ como expulsado definitivo

Como hace justo un mes, Kiko Matamoros y Marta Peñate se enfrentaban a la audiencia, aunque esta vez de manera definitiva. Después de haber permanecido tres días en Playa Parásito dado el destierro del colaborador de Sálvame del pasado jueves, les tocaba a los espectadores decidir qué concursante merecía seguir en los Cayos Cochinos, y quién tenía que abandonarlos para siempre. Una votación que estaba dotada de una gran importancia, más aún teniendo en cuenta que los dos protagonistas son, sin lugar a dudas, dos de los grandes pesos pesados de la edición.

Finalmente, el público decidía que fuera Kiko el expulsado de Supervivientes 2022. Ion Aramendi entonaba su nombre, provocando la alegría del participante de manera inmediata, que quiso despedirse de la experiencia con un mensaje cargado de positividad: “Muchísimas gracias de corazón a todos, a la organización, a los compañeros, a los presentadores… Ha sido una experiencia estupenda y espero no haber defraudado demasiado y haber compensado el apoyo que la gente me ha dado en su momento”, comenzaba explicando, para después dedicar unas palabras también a sus seres queridos, entre los que están sus hijos, sus nietos y cómo no, su novia: “Estoy deseando verles, abrazarles, besarles. Os quiero muchísimo a todos, especialmente a ti Marta, que he tenido menos tiempo en la vida para quererte”, zanjaba. Unas declaraciones que llenaban de emoción el plató, siendo el propio presentador quien le felicitaba por el concurso que había llevado a cabo.

Por su parte, Marta Peñate se despedía de su compañero con mucho cariño y admiración: “Encantada de haber convivido contigo”, le decía. Y no es para menos, ya que, durante las últimas horas, ambos demostraron contar con una complicidad totalmente inesperada, llegando incluso a sincerarse al máximo sobre cuáles eran sus pensamientos con respecto a algunos participantes, entre los que Anabel Pantoja se llevaba la peor parte mientras que el propio Matamoros entonaba el mea culpa a la hora de no haber dado todo de sí mismo en algunos momentos, como por ejemplo, las pruebas.

El momento más íntimo de Anabel

Por otro lado, la relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira parece seguir yendo viento en popa. Tanto es así, que durante el último programa se emitieron unas imágenes en las que ambos aprovechaban un momento de intimidad para bañarse desnudos en el mar. Algo que la influencer ya admitió haber hecho en alguna ocasión con sus amigas, y que ahora ha querido experimentar con el espadista.

Una vez finalizado el baño, los concursantes se volvían a colocar la ropa delante de las cámaras y bajo la atenta mirada de compañeros como Ana Luque, que no tenía reparo en preguntarles qué tal les había ido la experiencia.

El polémico oráculo

Para poner el broche de oro a la noche, Ana, la madre de Ignacio de Borbón, viajaba hasta Honduras para tener unas palabras con los concursantes y para guiarles sobre lo que está sucediendo en España. Una oportunidad que en algunos casos, como el de Anabel, fue algo más negativa que positiva, ya que se enteró de que, al parecer, sus compañeros de Sálvame no estaban orgullosos de ella. Y entre tanto, Nacho Palau se derrumbaba al saber la opinión que tenía la invitada de una gran parte de los participantes.