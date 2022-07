‘Supervivientes 2022’: Kiko Matamoros expulsado y Anabel Pantoja ‘corta por lo sano’

Supervivientes 2022 se encuentra en la recta final de su edición. La noche del jueves se celebraba una nueva gala teniendo como hilo conductor a Carlos Sobera, ya que Jorge Javier Vázquez, su habitual presentador, causaba baja tras dar positivo en coronavirus. “Buenas noches y muchas gracias. Hoy tenemos una grandísima noche y lo primero que vamos a hacer es hablar de que hay que cuidarse. ¡Mucho! Ya cayó Ion Aramendi y ahora también Jorge Javier, pero no os preocupéis porque el presentador está relativamente bien, es verdad que sigue dando positivo, pero pronto estará con nosotros. Así que por favor un aplauso y un abrazo para Jorge”, indicaba Sobera nada más arrancar.

Una vez hechas las presentaciones, los participantes, se convertían en los grandes protagonistas de la última emisión del espacio de supervivencia. Era el jueves el día escogido para que Anabel Pantoja, quien aceptó días atrás un nuevo reto, diera un paso al frente para cortarse 30 centímetros de su preciada melena. Después de pensarlo mucho, finalmente, la prima de Kiko Rivera decía adiós a parte de su cabello a cambio de una hamburguesa XL con todos sus ingredientes. “Te has quitado diez años de encima”, expresaba el presentador con un toque de humor.

Por otro lado, tal y como viene siendo habitual cada semana, se producía le expulsión de un nuevo concursante. Yulen Pereira y Kiko Matamoros se batían en duelo, hasta que, el colaborador de Sálvame se convertía en el nuevo expulsado, pero no el definitivo, sino de la Palapa. Tras conocerse la decisión de la audiencia, Matamoros optaba por decir unas palabras antes de marcharse.

“Para empezar, dirigirme a Marta -hace referencia a su pareja y defensora en el plató-, y a mis hijas que son las que han llevado el carro de mis salvaciones. Muchísimas gracias al público que me ha apoyado en sucesivas ocasiones. Bueno ha tocado doblar ya la rodilla y toca irse para Madrid”, comenzaba explicando. “Yo estoy encantado de mi paso por aquí y agradecido a Telecinco, a la productora, a todos vosotros”, añadía.

También quiso aprovechar el momento y dedicó unas palabras a sus compañeros. “Hemos tenido de todo, nos hemos dicho de todo, pero me llevo a todos en el corazón. Me llevo un recuerdo estupendo de esta travesía. Mi agradecimiento al equipo médico, que me han cuidado y ellos saben mis circunstancias y se lo agradezco muchísimo. Creo que es una edición de gente físicamente superdotada. Me alegro muchísimo de haber podido estar aquí. Un abrazo enorme para todos. Suerte. Y, Nacho, me llevo un amigo y lo siento así. Cuando tengas 30 años y yo 75 me gustará verte en mi casa y charlaremos y me contarás que has llegado muy alto, eso seguro ”, finalizaba con un hilo de voz. Inmediatamente, los concursantes aplaudían el discurso de Kiko Matamoros y se fundían en un emotivo y cálido abrazo para despedir al superviviente.